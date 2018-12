Atacante Walter aparece em lista por doping e está suspenso

O atacante Walter , do CSA, está suspenso preventivamente por doping pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O nome do jogador apareceu na última lista de atletas com violação de regras antidopagem da entidade, divulgada no último dia 7.



O jogador, conhecido por sua dificuldade em manter a forma física, testou positivo para duas substâncias usadas para emagrecimento: metabólitos de sibutramina (combate à obesidade) e furosemida (diurético usado para tratamento de hipertensão arterial leve a moderada; edema devido a distúrbios cardíacos, hepáticos e renais; edemas devido a queimaduras). O teste foi feito em jogo do CSA contra o Brasil de Pelotas, no dia 5 de julho, pela Série B do Campeonato Brasileiro.



Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Atlético-PR, o atacante de 29 anos teria questionado o resultado do exame e o CSA, seu clube atual, afirmou que uma contraprova foi realizada e teria dado negativo.



A demora de quase cinco meses para um posicionamento da ABCD permitiu que o jogador continuasse atuando pela equipe alagoana, que terminou a Série B na segunda posição e garantiu o acesso para disputar a elite do Brasileirão em 2019. Walter fez dois gols durante a campanha. O atacante já acertou com o São Bento para 2019.



Nova confusão

No dia 31 de agosto, Walter foi preso em Maceió por supostamente ter ameaçado com uma arma de brinquedo uma equipe da Eletrobrás, que iria cortar a energia do seu apartamento, no bairro de Ponta Verde. Na delegacia, o jogador disse que tudo não passou de um mal-entendido e que em nenhum momento ameaçou ninguém. Além disso, garantiu que a conta de luz havia sido paga.