Atacantes são responsáveis por apenas 38% dos gols do Vitória em 2022

Titular contra a Aparecidense, Santiago Tréllez entrou em campo com a braçadeira de capitão no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. A confiança depositada pelo técnico Fabiano Soares, no entanto, não se transformou em bola na rede. No sétimo jogo com a camisa do Vitória após o retorno à Toca do Leão, o centroavante passou em branco mais uma vez. Teve chance com os pés e com a cabeça, mas o goleiro Pedro Henrique levou a melhor em todas as jogadas.

A dificuldade para estufar a rede não é um problema vivido apenas pelo colombiano. A deficiência aflige todo o elenco desde o começo da temporada e se tornou ainda mais crítica na Série C do Brasileiro, já que o acesso é o principal objetivo do clube no ano. Nenhum jogador conseguiu se transformar em homem-gol até aqui e apenas quatro atacantes marcaram gol até o momento este ano. Guilherme Queiroz, Alisson Santos e Roberto anotaram um tento cada. Luidy fez dois.

Isso significa que os atacantes foram responsáveis por 38% dos gols marcados pelo Vitória no ano. O time comemorou apenas 13 tentos, em 17 jogos. A média é de 0,7 por partida. Eduardo e Jadson, que já não faz mais parte do elenco, fizeram dois gols cada. Os defensores Mateus Moraes, Marco Antônio, Guilherme Lazaroni e Alisson Cassiano, que também já não integra o grupo, completam a lista de artilheiros, com um tento cada.

Além de Tréllez, outros três atacantes do elenco ainda não estufaram a rede nesta temporada. Dinei, Ruan Nascimento e Thiaguinho, que ainda não estreou com a camisa rubro-negra. Após o empate sem gols com a Aparecidense, na noite de segunda-feira (9), pela 5ª rodada da Série C, o técnico Fabiano Soares comentou a não utilização do destaque do Atlético de Alagoinhas. Ele nem não o relacionou para a partida.

"O último jogo ele foi. Esse jogo ele não foi por uma opção que eu tive. Mas os três campeões baianos que vieram são grandes jogadores e vão ter oportunidades. São três jogadores de grande qualidade e o Thiaguinho é um deles", disse Fabiano Soares, que também apontou o condicionamento físico dos atletas como fator dificultador para boas finalizações.

"Estou seguro que quando eles melhorarem fisicamente a intensidade vai melhorar e eles vão chegar descansados na frente do goleiro para marcar gols. Acho que o estado físico melhorando, o time vai subir um ou dois degraus", projetou o treinador.

URGÊNCIA

Essa subida de dregrau precisa acontecer rapidamente. Após mais de quatro meses, o Vitória já não tem tempo a perder e é necessário resolver o problema da pontaria. Um quarto da primeira fase da Série C, composta por 19 rodadas, já foi disputada. Além de estar na zona de rebaixamento à Série D, o Leão está quatro pontos atrás do Manaus, oitavo colocado. Os oito melhores avançam para tentar o acesso na fase dos quadrangulares. Com apenas quatro pontos somados, o rubro-negro amarga a 17ª posição.

Sete atacantes foram utilizados nos cinco jogos disputados pelo Vitória na Série C. Tréllez e Alisson Santos foram os que tiveram mais oportunidades. Eles estiveram em campo em todas as partidas e em três delas fizeram parte do onze inicial. Dinei foi quem menos teve chance. O centroavante só entrou no decorrer de dois jogos.

Na terceira divisão, o Vitória marcou nas derrotas para Remo e Ypiranga-RS (ambas por 2x1) e no triunfo diante do Manaus (1x0). Os gols saíram sempre no segundo tempo dos jogos. Alisson Santos comemorou o primeiro tento da carreira diante da equipe paraense após aproveitar chute cruzado de João Pedro. Atento, Guilherme Lazaroni marcou contra o time do Sul depois de rebote do goleiro. Contra o adversário do Amazonas, dois pratas da casa mostraram serviço. Marco Antônio acertou o alvo depois de escanteio cobrado por Gabriel Santiago.

DESAFIO

Ao longo de toda a temporada, o Vitória não conseguiu vencer nenhum adversário por três gols de diferença. Destravar o ataque será o desafio do rubro-negro não apenas para brigar na Série C até o final da disputa, como também para seguir vivo na Copa do Brasil. Na quinta-feira (12), o Leão precisará construir um placar elástico diante do Fortaleza para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Às 19h, no Barradão, as equipes fazem o jogo de volta da terceira fase da competição.

O Fortaleza levou a melhor no primeiro duelo entre as equipes, disputado no dia 20 de abril, no estádio Castelão. O triunfo por 3x0 deixou o tricolor cearense em vantagem. Para avançar, o Leão precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Se devolver o placar e ganhar por uma diferença de três gols, a classificação será decidida nos pênaltis.

Atacantes que entraram em campo pelo Vitória na Série C do Brasileiro:

Santiago Tréllez (5 jogos, 3 como titular)

Alisson Santos (5 jogos, 3 como titular)

Roberto (4 jogos, 1 como titular)

Luidy (4 jogos, 1 como titular)

Jefferson Renan (3 jogos, todos como titular)

Guilherme Queiroz (2 jogos, 1 como titular)

Dinei (2 jogos, nenhum como titular)





Os gols do Vitória na Série C do Brasileiro:

Remo 2x1 Vitória - Série C - Baenão - 09/04

Gol de Alisson Santos (no 2º tempo, após chute cruzado de João Pedro)

Técnico: Geninho

Atacantes mandados a campo: Tréllez e Roberto (titulares); Luidy, Alisson Santos e Dinei (decorrer do jogo)

Vitória 0x1 Floresta - Série C - Barradão - 16/04

Técnico: Geninho

Atacantes mandados a campo: Tréllez e Luidy (titulares); Roberto, Alisson Santos e Dinei (decorrer do jogo)

Ypiranga-RS 2x1 Vitória - Série C - Colosso da Lagoa - 24/04

Gol de Guilherme Lazaroni (no 2º tempo, após rebote do goleiro)

Técnico: Ricardo Amadeu (interino)

Atacantes mandados a campo: Jefferson Renan e Alisson Santos (titulares); Tréllez e Luidy (decorrer do jogo)

Vitória 1x0 Manaus - Série C - Barradão - 30/04

Gol de Marco Antônio (no 2º tempo, após escanteio cobrado por Gabriel Santiago)

Técnico: Fabiano Soares

Atacantes mandados a campo: Jefferson Renan, Alisson Santos e Guilherme Queiroz (titulares); Roberto e Tréllez (decorrer do jogo)

Aparecidense 0x0 Vitória - Série C - Aníbal Toledo - 09/05

Técnico: Fabiano Soares

Atacantes mandados a campo: Jefferson Renan, Alisson Santos e Tréllez (titulares); Luidy, Roberto e Guilherme Queiróz (decorrer do jogo)





Todos os gols do Vitória na temporada 2022:

Vitória 1x1 Juazeirense - Baiano - Barradão - 16/01

Gol de Guilherme Queiroz

Técnico: Dado Cavalcanti

Barcelona de Ilhéus 0x1 Vitória - Baiano - Arena Cajueiro - 23/01

Gol de Eduardo

Técnico: Dado Cavalcanti

Jacuipense 1x0 Vitória - Baiano - Barradão - 29/01

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 1x1 Bahia - Baiano - Barradão - 02/02

Gol de Luidy

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória da Conquista 0x1 Vitória - Baiano - Lomanto Júnior - 13/02

Gol de Jadson

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas - Baiano - Barradão - 26/02

Técnico: Dado Cavalcanti

Castanhal 1x1 Vitória - Copa do Brasil - Curuzu - 03/03

Gol de Mateus Moraes

Técnico: Dado Cavalcanti

Doce Mel 1x0 Vitória - Baiano - Barbosão - 09/03

Técnico: Dado Cavalcanti

Unirb 1x1 Vitória - Baiano - Carneirão - 12/03

Gol de Roberto

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 2x1 Bahia de Feira - Baiano - Barradão - 16/03

Gols de Alisson Cassiano e Eduardo

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 2x0 Glória - Copa do Brasil - Barradão - 23/03

Gols de Jadson e Luidy

Remo 2x1 Vitória - Série C - Baenão - 09/04

Gol de Alisson Santos

Técnico: Geninho

Vitória 0x1 Floresta - Série C - Barradão - 16/04

Técnico: Geninho

Fortaleza 3x0 Vitória - Copa do Brasil - Castelão - 20/04

Técnico: Geninho

Ypiranga-RS 2x1 Vitória - Série C - Colosso da Lagoa - 24/04

Gol de Guilherme Lazaroni

Técnico: Ricardo Amadeu (interino)

Vitória 1x0 Manaus - Série C - Barradão - 30/04

Gol de Marco Antônio

Técnico: Fabiano Soares

Aparecidense 0x0 Vitória - Série C - Aníbal Toledo - 09/05

Técnico: Fabiano Soares