Atakarejo lança programa permanente de combate ao racismo estrutural

O grupo Atakadão Atakarejo anunciou nesta sexta-feira (20) a criação de um programa permanente de diversidade, que tem como um dos objetivos o debate e combate ao racismo estrutural.

A criação do Inklusão - Agir foi anunciada durante uma reunião virtual com os associados da empresa. O programa promete realizar projetos internos e externos na área de diversidade e equidade e será dividido por fases.

A primeira fase, a única detalhada por enquanto, será focada no tema enfrentamento ao racismo estrutural, e contará com a consultoria e orientação do Instituto de Identidades do Brasil, o ID_BR, que é uma organização sem fins lucrativos que batalha pela promoção da igualdade racial no mercado de trabalho.

Até o fim deste ano, o Atakarejo pretende alcançar a marca de 11 novas lojas e um centro de distribuição inaugurado, o que promove a geração de 8 mil empregos diretos na Bahia.

A criação do programa para instruir e aprimorar o treinamento de funcionários surge após a participação de seguranças da unidade do Nordeste de Amaralina no caso das mortes do tio e sobrinho Bruno Barros e Yan Barros, respectivamente, após uma tentativa de furto de carne, no último dia 26 de abril. Os funcionários foram presos.