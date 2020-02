Atalanta e Red Bull Leipzig estreiam nas oitavas da Champions

Mais quatro equipes entram em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (19) a partir das 17h. Atalanta e Valencia se enfrentam no San Siro, em Milão, enquanto o Tottenham recebe o Red Bull Leipzig em seu estádio, localizado em Londres. Atalanta e Red Bull Leipzig chegam à fase de mata-mata da competição pela primeira vez. Os alemães estão apenas na sua segunda participação no pomposo torneio europeu, enquanto os italianos fazem sua estreia nesta temporada.

Os dois confrontos podem não ter tanta grife, mas prometem boas doses de emoção por conta das trajetórias de cada uma das quatro equipes. No ano e na própria Liga dos Campeões.

A Atalanta iniciou sua trajetória na Liga dos Campeões de forma traumática. No primeiro turno, os italianos simplesmente não pontuaram uma vez sequer. Pior ainda: levaram duas goleadas para Dínamo Zagreb (4x0) e Manchester City (5x1) fora de casa, além de sofrer uma dolorosa virada em seu domínio de aluguel - o estádio do time bergamasco, Azzuri D'Itália, está sendo reformado para atender os padrões exigidos pela Uefa. Por isso, o clube manda seus jogos no San Siro, em Milão, 50km distante de sua casa original.

Mas o segundo turno foi mágico para os italianos, que acabaram invictos após empatar com o City (1x1) e devolver as derrotas para croatas (2x0) e ucranianos (3x0). Veio a classificação para as oitavas que parecia improvável e, no sorteio, ainda receberam de presente uma partida acessível, mas complicada, contra o Valencia - que terminou a 1ª fase liderando o grupo do Chelsea.

Os espanhóis não vivem seu melhor momento no campeonato nacional, ocupando o 7º lugar com dois pontos a menos que o Atlético de Madrid, primeira equipe dentro do G4 espanhol. Os morcegos já estão há três jogos sem saber o que é vencer e ainda amargaram uma dura eliminação na Copa do Rei após derrota para o Celta de Vigo.

Já os italianos estão invictos há quatro jogos no campeonato local com um empate e três vitórias - uma delas a sonora goleada por 7x0 no Torino, fora de casa. Jogando com uma linha de três na defesa, incluindo o brasileiro Rafael Tolói, o time de Bérgamo tem como destaque o trio ofensivo formado por Papu Gómez, Iličic e Zapata.

O Valencia, por sua vez, também tem um brazuca na defesa e é um velho conhecido da torcida do Vitória: o zagueiro Gabriel Paulista, cria da Toca do Leão. Os destaques do Valencia são o meia Dani Parejo, arma poderosa na bola parada, e o atacante Rodrigo, brasileiro naturalizado espanhol.

Tottenham desfalcado de seus dois astros enfrenta o Red Bull Leipzig em ascensão

O outro confronto do dia coloca frente a frente duas gerações de treinadores. De um lado o bicampeão da Champions José Mourinho, que levantou a orelhuda com Porto (2004), Inter de Milão (2010) e hoje busca um terceiro troféu com o Tottenham, que bateu na trave no último ano após derrota para o Liverpool no final.

Mourinho ainda não conseguiu dar uma consistência aos Spurs, que vêm sofrendo na defesa e levaram seis gols nos últimos seis jogos. Conhecido por montar defesas sólidas, Mourinho só conseguiu sair de campo sem levar gols em dois dos 20 jogos que comandou o time londrino.

Mas o ataque tem ajudado e por isso o Tottenham vem conseguindo os resultados necessários para avançar. Sob a tutela de Mourinho, o Tottenham só não somou mais pontos do que o Liverpool no Campeonato Inglês. Ele assumiu na 13ª rodada e hoje o certame está na 27ª. Na Copa da Inglaterra, conseguiu avançar às oitavas mesmo aos trancos e barrancos.

Contudo, na última terça-feira (18) o Tottenham recebeu um baque grotesco. O time já não conta com seu principal jogador, Harry Kane, desde janeiro e agora perdeu o seu outro astro: o sul-coreano Heung-Min Son. O camisa 7 fraturou o braço no começo do jogo contra o Aston Villa e mesmo assim seguiu em campo. Acabou sendo decisivo, jogando até o fim e marcando dois gols na vitória dos londrinos por 3x2. Contudo, precisará passar por cirurgia. Em nota, o clube apenas afirmou que ele deve ficar “várias semanas sem jogar”.

As baixas tornam ainda mais complicada a missão de Mourinho e seus comandados. O Tottenham terá de enfrentar a equipe sólida de Julian Nagelsmann, treinador que é 25 anos mais jovem que o técnico português. Na verdade, com apenas 32 anos, Nagelsmann é um dos técnicos mais jovens do mundo. O perfil do alemão combina muito com o Red Bull Leipzig, que tem um time titular com média de 23,3 anos de idade. O principal deles é Timo Werner, alemão de 23 anos que é autor de 25 gols em 31 jogos disputados na temporada.

O jogo entre ingleses e alemães promete ser um verdadeiro duelo de opostos. De um lado, o Leipzig, dono de uma campanha sólida, busca afirmação de seus jovens para além do cenário nacional na primeira participação no mata-mata da Champions.

Do outro, um Tottenham claudicante, que já demonstrou poder de reação na última temporada e é treinado por um especialista na competição. Apesar da pouca grife das duas equipes, não será surpreendente se esse for um dos confrontos mais interessantes dessas oitavas de final. Agora é sentar e esperar.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.