Atalanta se reapresenta e revela três casos positivos de covid-19

Três jogadores da Atalanta foram diagnosticados com covid-19, nesta segunda-feira (31), na reapresentação da equipe italiana para o início dos treinamentos de pré-temporada. De acordo com um comunicado divulgado pela equipe, os atletas, que não foram identificados, estão assintomáticos e isolados pelas próximas duas semanas.

"Todos estão em suas casas e sob controle das autoridades sanitárias", disse a nota do clube, espalhada em suas redes sociais. Todo o elenco, comissão técnica e funcionários foram submetidos a exames.

A Atalanta vai tentar repetir em 2020/2021 o mesmo sucesso obtido na temporada passada, quando terminou o Campeonato Italiano em terceiro lugar, atrás apenas de Juventus e Internazionale de Milão, e foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões, pelo Paris Saint-Germain, de virada, com dois gols nos últimos minutos de jogo.

O destaque do time do técnico Gian Piero Gasperini é o setor ofensivo, autor de 98 gols no Italiano, com direito a goleadas históricas sobre Milan (5x0), Lecce (7x2) e Brescia (6x2).