Ataque a banco em Simões Filho assusta moradores: 'Acordei com meio mundo de tiro'

Moradores acordaram assustados com a explosão de um caixa eletrônico numa agência do banco Santander na Avenida Luís Eduardo Magalhães, no Centro de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu por volta das 3h desta sexta-feira (13).

O motorista Pedro Alves, de 62 anos, mora numa avenida próxima, a Antônio Carlos Magalhães (ACM), e tinha se levantado da cama, para ir ao banheiro. “Eu acordei com meio mundo de tiro aí e bomba até umas horas. Foi complicado”, contou o motorista, que não se recorda de outro episódio do tipo em mais de 30 anos vivendo ali.

A agência fica perto do Hospital Municipal de Simões Filho. A explosão do caixa eletrônico foi confirmada pela Polícia Civil (PC), que informou ainda que os suspeitos tinham arrombado o estabelecimento. Ainda não há informações se algum dinheiro foi roubado.

Segundo a PC, equipes da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra Instituições Financeiras, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), já iniciaram as investigações sobre o roubo.

Questionada sobre os números de envolvidos no crime, cápsulas encontradas no local e arrombamentos de agências bancárias na Bahia desde o ano passado, a polícia não deu retorno.

Também morador da ACM, o operador de processos Marcos José dos Santos, 49, estava dormindo e até teve dificuldade pra pegar no sono novamente após as duas explosões que tinha escutado. “Na segunda explosão, minhas filhas acordaram assustadas”, relembrou ele. “A gente ouviu alguns disparos de tiros. Como a casa é bem próxima, deu pra ouvir claramente.”

Mesmo quem vive mais distante do local do ocorrido, como o pedreiro Edvaldo Santos, 60, na Rua da Grécia, conseguiu ouvir o barulho. “Eu tava deitado e acordei com o estrondo”, comentou ele, que disse não ter ouvido os disparos.

Apesar de a Avenida Luís Eduardo Magalhães ser predominantemente comercial, por causa do horário da explosão, nenhuma outra loja foi atingida e ninguém com quem conversou a reportagem afirmou ter escutado o estrondo.

Suspeitos fugiram em veículo

Na fuga, os suspeitos roubaram um veículo. A área onde houve o crime foi isolada pela polícia nesta manhã, para a realização de perícia. Equipes da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas de madrugada, para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os PMs constataram o fato, verificando que os caixas eletrônicos do banco tinham sido violados. Rondas foram feitas em toda a região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Segundo caso na Bahia em uma semana

O arrombamento da agência bancária em Simões Filho foi o segundo só nesta semana: na segunda-feira (9), outra unidade, igualmente do Santander, foi vandalizada durante uma tentativa de assalto no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 18ª CIPM foi acionada, com a informação de que homens, armados, estavam tentando roubar um banco no bairro. No local, os militares encontraram a agência com sinais de arrombamento e dois veículos que teriam sido usados pelos suspeitos, para bloquear o acesso.

O CORREIO solicitou posicionamento ao Santander, que não respondeu até o fechamento da matéria.