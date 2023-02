Ataque a ônibus do BRT deixa um passageiro ferido em Santa Cruz, diz secretário

Um ônibus do BRT foi atacado na noite da quinta-feira (16), ao passar na região da Santa Cruz, segundo informação do secretário de mobilidade Fabrizio Muller, que falou do asssunto nesta sexta. Imagens mostram o vidro da janela destruído, aparentemente alvejado por um disparo de arma de fogo.

"A gente não tem certeza que foi alvejado. Algum objeto foi jogado, aparentemente parece perfuração de bala, mas isso não foi confirmado", disse o secretário. "Isso foi ontem à noite, nenhum tipo de gravidade, só estilhaço que feriu muito levemente uma pessoa, que foi dada toda assistência", acrescentou.

A pessoa ferida era um passageiro, que recebeu atendimento no próprio local.

O prefeito Bruno Reis soube do caso hoje pela manhã. "Se isso ocorreu, a gente quer que os responsáveis sejam punidos sumariamente, até porque os ônibus do BRT tiveram custo elevado", destacou.

A ocorrência não foi registrada na Delegacia do Nordeste de Amaralina, responsável pela região, informou a Polícia Civil. A Polícia Militar também disse que não foi acionada para o caso.