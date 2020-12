Ataque com substância corrosiva deixa duas adolescentes feridas em Feira; veja vídeo

Uma mulher atacou duas adolescentes com uma substância corrosiva, no início da tarde de ontem (3), no município de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. O ataque ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, e foi flagrado pela câmera de segurança de uma loja comercial.

“A menina chegou e jogou ácido na outra, pegou na outra menina e elas saíram correndo. O pessoal da rua ajudou elas e jogou água”, narrou uma funcionária da loja em que foi gravado o vídeo. Ela pediu para não se identificar, por medo de que a autora do ato, ainda não identificada, volte ao local.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher joga a substância a partir de uma garrafa, e, logo após, uma das vítimas corre para a direção contrária, assustada. A segunda atingida aparece logo depois. Segundo a funcionária que não quis se identificar, as meninas atingidas vendiam máscaras na Avenida. Ela ainda disse que a “louca que jogou o ácido” esperou a adolescente terminar o horário de almoço e voltar a trabalhar para jogar a substância.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), policiais da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados via Cicom “após receber informações de que uma mulher teria sido vítima de uma agressão causada por uma substância corrosiva”. Ao chegar ao local, a guarnição foi informada que a mulher já tinha sido socorrida por populares ao Hospital Geral Clériston Andrade. A PM ainda disse que suposta autora fugiu após cometer o crime.

Segundo informações do G1, as vítimas tinham 15 e 16 anos. A mais velha teve queimaduras no rosto, tórax e abdômen e foi para o Clériston Andrade. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Já a mais nova foi atingida na perna e no braço esquerdo e levada, após o incidente, a uma policlínica do bairro George Américo, onde foi liberada logo em seguida.

*Sob orientação da subeditora Fernanda Varela