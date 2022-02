Ataque dos Cães lidera corrida pelo Oscar, com 12 indicações

A neozelandesa Jane Campion fez história: é a primeira mulher a ser indicada duas vezes ao Oscar de melhor direção. Desta vez, o feito é por Ataque dos Cães, da Netflix. O longa-metragem, que segue como o mais cotado para o prêmio de melhor filme, foi o recordista desta edição, como doze indicações, incluindo quatro das mais importantes: além das duas citadas, também tenta a estatueta por ator (Benedict Cumberbatch) e roteiro adaptado.

No filme, Phil e George são irmãos e comandam juntos a fazenda familiar que receberam como herança. Phil tem um perfil machista e chega a ser agressivo com os funcionários, enquanto George tem um temperamento mais tranquilo. Quando ele se casa com Rose, que tem um filho efeminado para os padrões locais, Phil reage e faz questão de deixar claro que a cunhada não é bem vinda com o filho. Começa então um conflito entre os irmãos.

Os outros filmes com mais indicações são Duna (10 indicações); Belfast (7 indicações); Amor, Sublime Amor (7 indicações); King Richard: Criando Campeãs (6 indicações); Drive My Car (4 indicações); Beco do Pesadelo (4 indicações) e Não Olhe Para Cima (4 indicações). Todos esses concorrem a melhor filme. Completam a lista das produções que cobiçam o prêmio mais disputado Licorice Pizza e No Ritmo do Coração.

O dinamarquês Flee conseguiu um feito inédito e surpreendente com uma múlttipla indicação: ele concorre nas categorias animação, documentário e filme estrangeiro. Ainda sem data de estreia no Brasil, o longa conta a história real de um homem que fugiu do Afeganistão quando criança e foi viver na Europa. Aos 30 anos, ele, que vive na Dinamarca, decidiu contar a história de sua vida e revela as condições que o obrigaram a deixar seu país.

O veterano diretor Steven Spielberg, de 75 anos, também alcançou uma marca impressionante: é o primeiro cineasta a ser indicado a melhor direção em seis décadas diferentes. Em 1978, a indicação foi por Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Quatro anos depois, por Os Caçadores da Arca Perdida. Em 1983, por ET - O Extraterrestre; em 1994, finalmente veio o primeiro prêmio, por A Lista de Schindler, feito que se repetiu em 1999, por O Resgate do Soldado Ryan. Munique, em 2005, deu a ele mais uma tentativa. Em 2013, perdeu por Lincoln. Agora, tem mais uma chance, por Amor, Sublime Amor.

Houve também uma frustração: Lady Gaga, ao contrário do que se esperava, não foi indicada ao prêmio de melhor atriz por Casa Gucci. Por outro lado, Kristen Stewart recebeu a indicação, depois de ter sido esquecida em outras duas premiações importantes, o SAG Awards e o Bafta. Nicole Kidman (Apresentando os Ricardos), Jessica Chastain (Os olhos de Tammy Faye), Penélope Cruz (Mães Paralelas) e Olivia Colman (A Filha Perdida).

Na categoria melhor ator também teve quebra de recorde: Denzel Washington chegou à décima indicação e quebrou a própria marca como ator negro com maior número de indicações. Em 1990, saiu premiado por Esperança e Glória e em 2002, por Dia de Treinamento. Desta vez, concorre por A Tragédia de Macbeth, contra Will Smith (King Richard: Criando campeãs), Benedict Cumberbatch (Ataque dos cães), Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!) e Javier Bardem (Apresentando os Ricardos).

O japonês Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, concorre simultaneamente a melhor filme e filme internacional. Assim, tenta repetir o feito do sulcoreano Parasita. O longa também concorre a direção e roteiro adaptado.

Veja abaixo a lista completa

Melhor filme

"Belfast"

"Não olhe para cima"

"Duna"

"Licorice pizza"

"Ataque dos cães"

"No ritmo do coração"

"Drive my car"

"King Richard: criando campeãs"

"O beco do pesadelo"

"Amor, sublime amor"

Melhor direção

Kennet Branagh - "Belfast"

Ryusyke Hamaguchi - "Drive my car"

Jane Campion - "Ataque dos cães"

Steven Spielberg - "Amor, sublime amor"

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Melhor atriz

Jessica Chastain - "The eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman - "A filha perdida"

Penélope Cruz - "Mães paralelas"

Nicole Kidman - "Apresentando os Ricardos"

Kirsten Stewart - "Spencer"

Melhor ator

Javier Bardem - "Apresentando os Ricardos"

Benedict Cumberbatch - "Ataque dos cães"

Andrew Garfield - "Tick, tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: criando campeãs"

Denzel Washington - "A tragédia de Macbeth"

Melhor atriz coadjuvante

Jessie Buckley - "A filha perdida"

Ariana DeBose - "Amor, sublime amor"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Ataque dos cães"

Anjanue Ellies - "King Richard: criando campeãs"

Melhor ator coadjuvante

Ciarán Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur - "No ritmo do coração"

Jesse Plemosn - "Ataque dos cães"

J.K. Simmons - "Apresentando os Ricardos"

Kodi Smit-McPhee - "Ataque dos cães"

Melhor filme internacional

"Drive my car"

"Flee"

"A Mão de Deus"

"A Felicidade das Pequenas Coisas"

"A Pior Pessoa do Mundo"

Melhor roteiro adaptado

"No ritmo do coração"

"Drive my car"

"Duna"

"A filha perdida"

"Ataque dos cães"

"Belfast"

"Não olhe para cima"

"King Richard: criando campeãs"

"Licorice pizza"

"A pior pessoa do mundo"

Melhor figurino

"Cruella"

"Cyrano"

"Duna"

"O beco do pesadelo"

"Amor, sublime amor"

Melhor trilha sonora

"Não olhe para cima"

"Duna"

"Encanto"

"Mães paralelas"

"Ataque dos cães"

Melhor animação

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchelle vs The Machines"

"Raya and the last dragon"

Melhor curta de animação

"Affairs of the art"

"Bestia"

"Boxballet"

"Robin Robin"

"The windshield wiper"

Melhor curta-metragem em live action

"Ala kanchuu - Take and run"

"The long goodbye"

"The dress"

"On my mind"

"Please hold"

Melhor documentário

"Acension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of soul"

"Writing with fire"

Melhor documentário de curta-metragem

"Audible"

"The Queen of basketball"

"Lead me home"

"Three songs for benazir"

"When we were bullies"

Melhor som

"Belfast"

"Duna"

"Sem tempo para morrer"

"Ataque dos cães"

"Amor, sublime amor"

Canção original

"Be Live" - "King Richard: criando campeãs"

"Dos Oruguitas" - "Encanto"

"Down To Joy" - "Belast"

"No time to die" - "Sem tempo para morrer"

"Somehow you do" -"Four good days"

Maquiagem e cabelo

"Coming 2 America"

"Cruella"

"Duna"

"The eyes of Tammy Faye"

"Casa Gucci"

Efeitos visuais

"Duna"

"Free guy"

"Sem tempo para morrer"

"Shang-Chi and the Legend of the Kings"

"Homem-Aranha - Sem volta para casa"

Melhor fotografia

"Duna"

"Ataque dos cães"

"Beco do pesadelo"

"A tragédia de Macbeth"

"Amor, sublime amor"

Melhor edição

"Não olhe para cima"

"Duna

"King Richard: criando campeãs"

"Ataque dos cães"

"Tick, tick... boom!"

Melhor design de produção

"Duna"

"Ataque dos cães"

"O beco do pesadelo"

"A tragédia de Macbeth"

"Amor, sublime amor"