Até o Olé se rendeu a Richarlison: 'Fechem tudo'

O golaço assinado por Richarlison na vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo do Catar rendeu elogios até da imprensa argentina. O Diário Olé deixou a clássica rivalidade no futebol de lado e deu destaque ao feito do atacante: "Fechem tudo", escreveu o jornal nas redes sociais.

O camisa 9 da Seleção Brasileira abriu o placar após aproveitar um rebote dentro da área. O gol que chamou a atenção do mundo inteiro foi o segundo, que selou o placar de 2x0 no estádio Lusail. Ele recebeu passe de Vinícius Jr e, sem deixar a bola tocar no gramado, aplicou um belo voleio.

Além do Diário Olé, outros veículos de imprensa do exterior, a exemplo do espanhol "Marca" e do mexicano "Record" também elogiaram a atuação de Richarlison e da Seleção Brasileira.