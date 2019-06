Até os planos sabem: o melhor é prevenir

Com a inflação médica quatro vezes maior que a oficial e sem poder repassar toda a diferença aos usuários, cada vez mais as operadoras de planos de saúde procuram investir – sozinhas ou em parceira com as organizações que as contratam- em programas de promoção à saúde. A Central Nacional Unimed (CNU) é uma das pioneiras em seguir a filosofia do é melhor prevenir que remediar e comemora, agora em junho, o primeiro ano de inauguração, em Salvador, de sua clínica no modelo AIS- Atenção Integral à Saúde (AIS). De acordo com a operadora, esse novo modelo resgata a figura do médico de família (Uma realidade do SUS há mais de 20 anos), que vai personalizar o atendimento, orientando sobre exames e cuidados necessários tanto para a cura quanto para a prevenção de enfermidades. A ideia da CNU é que a clínica atenda os usuários do plano com uma equipe multidisciplinar e centralize todo o histórico médico de seus clientes; de modo a fortalecer a relação médico-paciente e evitar gastos desnecessários com consultas, exames, dentre outros procedimentos. Segundo o superintendente de Novos Negócios da Central Nacional Unimed, Luiz Eduardo Perez , o sistema AIS reduz em 40% o número de exames pedidos, em 30% as consultas com especialistas, em aproximadamente outros 30% em 30% nas idas em pronto-atendimento (emergências de hospitais e clínicas) e em 20% as internações em 20%. Outro ganho destacado pelo executivo para as empresas contratantes é a diminuição do a absenteísmo para ida a consultas em até 60%.



Aceitação – Segundo a Unimed a aceitação dos clientes soteropolitanos ao modelo e à clínica tem sido positiva. “A receptividade ao modelo de atendimento é ótima, o que acaba refletindo na adesão e vinculação do paciente ao longo do tempo, de forma sólida”, explica a coordenadora assistencial, Daniela Pimentel. Tanto assim que, de acordo com a CNU, há perspectiva de expansão, com o surgimento de novas clínicas em outros estados. O foco da clínica é atender sobretudo clientes do Plano Personal, comercializado para pequenas e médias empresas. Atualmente 25 empresas contrataram essa modalidade de plano, entre elas 3 grandes organizações. Cerca de 5% de clientes de outros planos também são atendidos pela clínica por meio de programas. Esses clientes são pacientes com doenças crônicas não transmissíveis e por meio do modelo assistencial oferecido na clínica eles têm um acompanhamento mais próximo e efetivo



Pioneirismo – A CNU garante ser, entre as operadoras de planos de saúde, uma das pioneiras nas ações preventivas e tem iniciativas nesse sentido desde 2009, com o primeiro produto registrado na Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) em 2012. Ainda de acordo com a organização, cerca de 70 Unimeds têm iniciativas implementadas e mais de 200 mil pessoas têm produtos de AIS contratados e já foi constatado que a equipe multidisciplinar (médico de família, nutricionista, psicólogo, enfermagem e fisioterapia) resolve de 70 a 90% de todos os problemas de saúde.

“O atendimento é realizado com foco na pessoa, levando em consideração os contextos familiar e comunitário. O cuidado é prestado de forma personalizada, por uma equipe de referência, que conhece bem o paciente, e a cada atendimento o laço equipe paciente é fortalecido”, Luiz Eduardo Perez, superintendente de Novos Negócios da CNU.

De olho na Bahia

A Bahia está no alvo do Grupo Planet. Sediado em Londres, o grupo idealiza e constrói projetos de smart cities (cidades inteligente) ao redor do mundo. Com foco no Nordeste, o Planet já constrói uma cidade inteligente no Ceará e anunciou o investimento de R$ 140 milhões na construção de outra no Rio Grande do Norte. A meta do grupo é erguer 10 smart cities no Brasil até 2022. Os projetos dessas cidades, segundo a empresa, une soluções digitais em quatro pilares: pessoas, planejamento urbano e arquitetura, tecnologia e meio ambiente para fazer da cidade um local que ofereça qualidade de vida superior aos seus moradores.



Investimento na Copa América

Mesmo sem divulgar valores, a TIM elencou seus investimentos para garantir a qualidade de seus serviços durante a Copa América em Salvador. Entre eles estão a ampliação de capacidade 4G no Estádio Arena Fonte Nova , com adição de equipamento nos espectros 1800 e 2100 MHz (em parceria com outras operadoras); manutenção e balanceamento de tráfego nas antenas da Infraestrutura do estádio; ativação de reforço de cobertura com COW ( móvel / transportável ) no Aeroporto de Salvador; ativação de cobertura nas estações do metrô em Salvador ; e montagem e operação de Sala de monitoração e otimização da Rede durante os jogos. O primeiro teste da infraestrutura ocorreu no jogo Bahia e São Paulo, que definiu, na semana passada, a passagem do tricolor baiano para as quartas de final da Copa do Brasil. A operadora também anunciou que em breve voltará a aportar recursos em produções culturais da Bahia já aprovadas pelo Faz Cultura. A prioridade, disse x, é para eventos musicais. A Bahia, no entanto, vai ficar de fora dos testes que a empresa faz para a adoção do 5G no Brasil. Serão três sites de testes em Florianópolis (SC), João Pessoa (PB) e Belém (PA). Cada site terá um fornecedor diferente: Hawei, Erickson e Nokia.



Nutricash fecha parceria com a Cielo

A baiana Nutricash acaba de firmar parceria com a Cielo para a captura das transações de seus cartões e agora os cartões de benefício da empresa baiana passam a ser aceitos nas máquinas da Cielo, presentes em todo o território nacional. A parceria, segundo a Nutricash, ressalta sua estratégia de aumento de capilaridade da base de estabelecimentos credenciados pelo Brasil. Além da Cielo, os cartões Nutricash também são aceitos pelas maquininhas da Rede.





FIQUE DE OLHO



Agro – O Banco do Nordeste tem R$ 1,8 bilhão disponível para crédito ao agronegócio e a agricultura familiar da Bahia. O anúncio feto pelo presidente da instituição, Romildo Rolim, durante visita à Bahia Farm Show, na semana passada. Ainda durante o encontro com os produtores da região, Rolim ressaltou as medidas que o banco tomou para agilizar a cessão de crédito e lembrou que só em 2019 o BNB já contratou R$ 305 milhões com o setor rural do Estado, por meio de 27,5 mil operações realizadas.

Fusões e aquisições - A capital baiana garantiu lugar entre as transações financeiras realizadas no mês de abril. É o que aponta o último relatório da PwC Brasil sobre o mercado de fusões e aquisições no país. De acordo com o estudo, o fundo brasileiro Criatec 2 investiu no último mês R$ 2,5 milhões na Bom Consórcio, startup de Salvador, que opera um marketplace de compra e vendas de cotas de concessionárias. Em todo o país, foram anunciadas 241 transações até o mês de abril, 24% superior ao mesmo período em 2018. O Nordeste segue na 3ª posição do ranking, que apresenta os resultados de transações efetivadas nos quatro primeiros meses do ano. A região foi responsável por 10% dos negócios realizados. O Sudeste continua sendo a região que mais se destaca nesse quesito, contabilizando 61% das operações confirmadas de janeiro a abril desse ano. Foram no total 148 transações, um aumento de 7% em comparação com o ano anterior. Só no mês de abril, foram 41 transações na região.



Inovação - O Hospital Santa Izabel, da Santa Casa da Bahia, está entre os 50 Mais Inovadores da Saúde 2019, de acordo com o levantamento realizado pela revista Medicina S/A que identifica os hospitais privados do país com melhor performance em investimentos e projetos envolvendo as tecnologias de informação e comunicação em saúde. O mapeamento levou em consideração critérios como soluções implantadas e em funcionamento; disposição para investimentos em novas tecnologias nos próximos dois anos e resultados para a Gestão e Assistência aos Pacientes.



Microcrédito – Maior operação privada de microcrédito do país, o programa Prospera do banco Santander está chegando a Paulo Afonso (a 484 km de Salvador, no Norte da Bahia). A operação será no modelo store-in-store, funcionando dentro da agência do Santander na cidade (Av. Apolônio Sales, 915, Centro). Foram contratados 10 colaboradores que irão pessoalmente até os empreendedores sejam eles formalizados ou não. A nova loja faz parte do plano de expansão do Prospera que, este ano, pretende inaugurar mais de 60 filiais ou lojas para atendimento ao público no País. Na Bahia o Prospera já estava em Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Jequié e Alagoinhas. Em 2018 o Banco alcançou a marca de R$ 5,7 bilhões em créditos concedidos desde o início do programa, em 2002.



Eucalipto - Nos dias 7 e 8 de agosto, Salvador receberá o IV Congresso Brasileiro de Eucalipto. O evento está sendo organizado e promovido pela Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) em parceria com o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro/ES). Para contatos e mais informações: http://www.congressoeucalipto.com.br/evento.php / ABAF: (71) 3342-6102/ www.abaf.org.br