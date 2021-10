Ateliê de Coreógrafos Baianos volta à cena com espetáculo presencial

O Ateliê de Coreógrafos Baianos, inspirado no Ateliê de Coreógrafos Brasileiros (2002 a 2006), volta aos palcos de Salvador, pela segunda vez em 2021, com uma nova montagem e desta vez de forma presencial. Outro Céu, espetáculo de Guego Anunciação, estreia nesta quinta (28), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), com apresentações também na sexta (29), às 20h, e com duas sessões no sábado (30), às 16h e 20h. A temporada é gratuita.

Com concepção e direção artística da bailarina e gestora cultural Eliana Pedroso, a ideia do Ateliê é valorizar e movimentar a cena performática no Estado. “Atuei como bailarina metade da minha vida. Portanto, tenho enorme prazer em retomar os projetos artísticos da nossa empresa, na presença de quem alimenta a nossa arte, o público, privilegiando o Ateliê de Coreógrafos Baianos”, detalha Eliana Pedroso.

Coreógrafo convidado da segunda etapa, Guego Anunciação conta que Outro Céu é uma obra de dança que convoca a coletividade para lutar e encontrar um refúgio em comum: “O processo de criação visa experimentar e construir pulsões de vida em coletivo a partir de temporalidades poéticas provindas do agrupamento com o outro e da interseção dinâmica desse encontro”. O espetáculo tem assistência de direção de Flávia Rodrigues e conta com seis artistas da dança no elenco formado por Cami Carvalho, Joely Pereira, Ícaro Ramos, Alice Rodrigues, Marcos Ferreira e Ruan Wills.

“Outro Céu é sobre o devir, o esgotamento de tudo que vivemos para possibilitar o novo. A força do coletivo, do coro e do uníssono vão evidenciando uma dança que se interessa em construir pulsões de vida a partir da coletividade. É sobre luta e êxtase coletivo”, complementa Guego.

Serviço - Outro Céu | Quinta (28) e sexta (29) às 20h; e sábado (30) às 16h e 20h | Sala do Coro do TCA | Gratuito