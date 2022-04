“Ateliê” Realeza: marca baiana de moda masculina promove evento neste sábado (9)

A marca de moda casual masculina Realeza (@vistarealeza), encabeçada por Tiago Azeviche, surgiu há mais de seis anos valorizando a importância da ancestralidade e espiritualidade. Com foco em um estilo distinto de reafirmação de tendência e cultura, o estilista realiza neste sábado (9), a partir das 10 horas, o Ateliê Realeza, evento no qual seu ateliê de linhas de roupas fica aberto ao público, na Rua Silveira Martins, nº 69b, no Cabula*.

O local é a garagem de sua casa, modificada para se tornar o seu ateliê. A intenção do evento é promover o reencontro com a clientela após anos conturbados devido à pandemia de Covid. Lá, os clientes também poderão desfrutar de música, uma mesa de massoterapia e todo um estoque de roupas disponível e recheado de descontos em peças únicas, com destaque à técnica de silk, onde cada cor é aplicada numa tela para produzir estampa, que Tiago traz com o seu histórico de cerífero.

Segundo o idealizador, o Ateliê Realeza é a junção do útil ao agradável: enquanto se faz negócios, também tornar a experiência prazerosa. “É mostrar o nosso estoque, sim; e é eles vendo a gente cortar as peças, pintar, fazer os testes, embalar, vendo como a mágica acontece”, declara. Tiago Azeviche e sua marca Realeza participaram dos últimos dois Afro Fashion Day.

*Ao chegar ao local do evento, deve-se contatar o Whatsapp (71)99122-0873 para ter a entrada liberada.

**Com supervisão da editora Gabriela Cruz.