Atenção, motoristas! Trecho na região do Lucaia será bloqueado a partir de quinta

Quem dirige em Salvador deve ficar atento às mudanças no trânsito a partir desta quinta-feira (19). O tráfego de veículos que circulam no sentido da Rua Conselheiro Pedro Luís (Rio Vermelho) para a Avenida Vasco da Gama será bloqueado sob o elevado da Lucaia, devido ao avanço das obras do BRT.

Segundo a Transalvador, o trecho ficará bloqueado por três semanas. Como alternativa, os condutores que estiverem na Rua Conselheiro Pedro Luís com destino à Vasco da Gama devem acessar a Rua Lucaia, passar pela Avenida Juracy Magalhães Jr., de onde podem fazer o retorno em frente ao Mercado do Rio Vermelho. O fluxo no sentido oposto (Vasco para a Conselheiro Pedro Luís) não será afetado neste momento.

Nesta quarta-feira (18), foi liberado o fluxo de veículos nos viadutos que integram o Complexo Viário Rei Pelé, entre a Rua Lucaia e a Avenida Anita Garibaldi, e fazem parte das obras do Trecho 2 do BRT. Os veículos que saírem da Rua Lucaia para acessar a Avenida Anita Garibaldi e aqueles que fizerem o sentido inverso passarão por cima dos elevados. Com isso, o complexo viário elimina a necessidade das sinaleiras que haviam na região, e de retorno na Avenida Vasco da Gama, melhorando a mobilidade.

O elevado de acesso à Garibaldi possui 317 metros de extensão e duas faixas de rolamento. Já o elevado de acesso à Lucaia possui 425 metros de extensão e duas faixas em pavimento de asfalto.

Mesmo com a abertura dos elevados, não haverá alterações no itinerário das linhas que passam pelo local. As linhas provenientes do Lucaia sentido Avenida Garibaldi permanecem acessando a Avenida Vasco da Gama, retornando nas imediações do Walmart. Já as linhas que trafegam no sentido oposto permanecem utilizando o primeiro retorno da Rua Conselheiro Pedro Luís para acessar a Avenida Juracy Magalhães.

Já as linhas provenientes do Rio Vermelho com destino à Vasco da Gama deverão acessar a Avenida Juracy Magalhães e retornar nas imediações do Vale das Pedrinhas. Durante este período, a população deverá usar os pontos já regulamentados para embarque e desembarque dos usuários. Agentes de trânsito e transporte, além de prepostos das concessionárias, estarão pela região para orientar os cidadãos sobre as mudanças.