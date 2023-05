"Atendimento 24 horas em todas as Deams do interior está sendo implementado", diz Polícia Civil

Após nota da coluna (IN)SEGURANÇA publicada neta segunda-feira (08), que apontou que as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deams) não funcionam com o atendimento presencial 24h, a Polícia Civil disse hoje, em nota enviada ao CORREIO, que já começou a expansão do serviço no interior do estado. No entanto, não informou a previsão de quando irá concluir toda etapa.

Confira a nota na íntegra:

As Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deams) funcionam 24 horas, com auxílio da Deam Online, desde março de 2022 em Salvador e Camaçari. No interior, além das Deams, sete Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher (Neams) atendem as demandas de violência doméstica e familiar, que também são recepcionadas 24 horas nos plantões das Delegacias Territoriais e sede das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), além da Central de Flagrantes Online. O atendimento 24 horas em todas as Deams do interior está sendo implementado.