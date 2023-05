Atendimento na loja da Coelba em Pirajá é suspenso após furto de equipamentos

A loja física da Neoenergia Coelba, localizada no bairro Pirajá, em Salvador, está com o atendimento ao cliente suspenso nesta segunda-feira (8). A confirmação foi feita pela empresa, que alegou a ocorrência de furtos de equipamentos do estabelecimento durante a madrugada.

“A segurança corporativa da empresa foi acionada e está adotando as medidas cabíveis junto às forças policiais”, disse em nota. Ao CORREIO, a Polícia Militar informou não ter sido acionada.

Os clientes que necessitam de atendimento podem, de acordo com a empresa, acionar os canais digitais de atendimento, como o WhatsApp (71 3370-6350), o site www.neoenergiacoelba.com.br ou aplicativo, para solicitar os serviços da concessionária.

Não há informação sobre o retorno dos serviços na loja de Pirajá.