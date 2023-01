Atentados em Brasília emperram negociações sobre cargos federais na Bahia

A crise política e institucional gerada pelo ataque de grupos extremistas aos Três Poderes paralisou as costuras iniciadas entre a articulação política do Palácio do Planalto e parlamentares baianos alinhados ao governo Lula (PT) no Congresso Nacional, relativas à partilha de cargos federais no estado. Deputados de partidos que fizeram parte da coligação majoritária liderada pelo petista na sucessão presidencial e de siglas que recentemente ingressaram no arco governista na Câmara esperavam avançar nas negociações ainda esta semana, mas foram frustrados pelo levante antidemocrático deflagrado anteontem em Brasília.

Agora, só depois!

Escalado pelo presidente para cuidar dos acordos relativos à divisão de espaços do governo nos estados, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, sinalizou que só pretende reiniciar as conversas quando a avalanche for estabilizada por completo. Até lá, a distribuição do bolo permanecerá fora da agenda prioritária alterada pela crise.

Quebra-pote

O freio de mão puxado por Alexandre Padilha elevou a ansiedade de quem esperava concretizar a nomeação de apadrinhados para postos de destaque ainda na primeira quinzena de janeiro. Na lista de cargos mais cobiçados pela capilaridade política, estão os comandos da Codeba, Codevasf, Iphan e das superintendências regionais do Ibama, Iphan, Incra e Ministério da Agricultura, além da direção do Banco do Nordeste e da Caixa na Bahia.

Nova toca

Prestes a encerrar o mandato, o deputado federal Cacá Leão (PP) já tem destino certo na reforma administrativa do prefeito Bruno Reis (União Brasil). Fontes do alto escalão do Thomé de Souza garantem que Cacá, derrotado na corrida para senador, vai substituir a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) na Secretaria de Governo da capital.

Duplo lance

No xadrez do novo secretariado da prefeitura, duas outras peças já foram movidas: Ana Paula assumirá a Secretaria Municipal de Saúde, enquanto o deputado estadual Tiago Correia (PSDB) está de malas prontas para a pasta da Educação.

Pés de cágado

Quase três anos após a pandemia ser declarada, os retardatários que não receberam a segunda dose para covid somam 1,6 milhão de pessoas na Bahia, aponta balanço obtido ontem pela Satélite junto ao Ministério da Saúde. Se incluir aqueles que deveriam ter tomado o primeiro reforço, a conta sobe para 4,4 milhões. Há quase dois milhões que também poderiam ter recebido o segundo reforço, mas não retornaram aos postos.

Esverdeou!

Ideias simples no Poder Público podem custar pouco, e gerar impactos significativos. O chefe da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, digitalizou o cadastro do órgão e adotou canecas de louça para os servidores. Resultado: menos 10 mil folhas de papel por mês e 92 mil copos plásticos por ano na natureza.