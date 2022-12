Athleisure: um jeito de vestir mais prático e versátil

Apenas um look e você vai da academia até os compromissos do resto do dia. Prático, não é? E faz, cada vez mais, parte do nosso dia-a-dia. A roupa que poderia parecer pertencer a um futuro distante, já conquistou a moda e o público, principalmente pós-pandemia. É um estilo confortável e principalmente descomplicado.

Athleisure é o nome dado a esse modo de vestir, o termo em inglês é a junção das palavras: athletic (atlético) e leisure (lazer) para designar produções híbridas, compostas por itens que podem ser usados em atividades físicas, assim como fora das academias ou centro esportivos.

Tudo é feito com design elaborado e tecidos tecnológicos que evitam acúmulo de suor e secam rápido, o que aumenta ainda mais a durabilidade, podendo até ser recicladas. Não tem cara de produções desajeitadas, porque a qualidade das peças se sobressai e garante um efeito fashion. O truque de estilo para tirar o máximo proveito de peças assim é usar o efeito cebola, fazendo camadas com sobreposições como de short sobre legging e top com blusa segunda pele. Para te inspirar fizemos três composições que brincam com a estética futurista, mas pertencem ao presente.

Em movimento

O conjunto de calça e jaqueta vai a todo lugar, se esquentar basta amarrar esse último na cintura. Por baixo a blusa de malha sobrepõe o top. Para os pés um tênis super robusto, com estética futurista.

Camadas

Peças diferentes mas combinadas pelas cores. Foi o que guiou nossas escolhas dessa produção. A legging animal print com bermuda deu aquele toque fashionista.

Super prática

Peça única, como o macacão, facilita a vida na hora de vestir. A pochete em tom vibrante acende o look, dando ainda mais estilo.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Cecília Santos (@ceciliasantosc) da 40 Graus Bahia (@40grausbahia)

Todas as peças são da Adidas Originals Salvador Shopping (@originals.ssa.adidas)