Athletico-PR tem dúvidas no ataque e defesa contra o Bahia

O Athletico-PR tem duas dúvidas para enfrentar o Bahia, sábado (5), às 19h, na Fonte Nova. O atacante Marco Ruben e o zagueiro Lucas Halter não treinaram e devem ser desfalques contra o tricolor.

Marco Ruben foi liberado na terça-feira para resolver problemas particulares na Argentina e ainda não voltou ao Brasil. A tendência é que Marcelo Cirino seja o titular.

Já na defesa, Lucas Halter reclamou de dor na coxa durante o treino de quarta-feira (3). Caso ele não tenha condições de entrar em campo, Thiago Heleno vai para o jogo. O zagueiro está liberado para atuar depois de cumprir quatro meses de punição por doping.

Outro retorno no time paranaense é o lateral esquerdo Adriano. Ele desfalcou a equipe de Tiago Nunes nos últimos quatro jogos por causa de uma lesão na coxa. Deve ficar como opção no banco.

O provável time que o técnico Tiago Nunes vai colocar em campo tem: Santos; Madson, Thiago Heleno (Lucas Halter), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nikão, Rony e Marcelo Cirino.

Com 31 pontos, o Athletico está na nona colocação do Brasileirão. O Bahia é o sexto colocado, dentro da zona de classificação à Libertadores, com 37.