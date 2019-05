Atirador de igreja em Minas Gerais tenta se matar em hospital

Rudson Aragão Guimarães, 39 anos, que matou quatro pessoas em Paracatu (MG), tentou tirar a própria vida nesta quinta-feira (23) pela manhã, no hospital em que está internado. Rudson matou a ex-namorada e depois matou três pessoas em uma igreja da cidade. Depois, ele foi baleado por PMs.

Desde o dia do crime, Rudson está internado no Hospital Municipal de Paracatu por conta dos ferimentos. Hoje, ele usou uma lâmina de bisturi para tentar se matar. Equipes da unidade impediram que ele concretizasse o suicídio. Ele continua internado com estado de saúde estável.

Ele foi ouvido pela Polícia Civil na quarta-feira. O conteúdo do depoimento não foi divulgado para não comprometer a investigação, diz a polícia. Uma equipe da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) faz escolta do suspeito no hospital.

Ex-militar, Rudson invadiu a Igreja Batista Shalom na noite da terça. Ele atirou logo contra duas pessoas e fez uma terceira refém, matando-a em seguida. Antes de chegar ao local, ele matou a ex-namorada na casa da família dele.

"No momento em que eles entraram (na igreja), ele tomou uma mulher como refém e disse: 'Eu vim do inferno, tenho algumas missões para cumprir' e atirou nela. Deu nem tempo para negociação. Aí os policias atiraram nele", diz o major Flávio Santiago.

Veja quem são as vítimas

* Heloísa Vieira Andrade, de 59 anos

Heloísa era ex-namorada do assassino. Ela foi golpeada por ele com um canivete, sendo atingida no pescoço. Ela estava na casa de familiares do criminoso quando foi atacada por ele. Heloísa era coaching e trabalhava dando treinamento em empresas.

(Foto: Divulgação)

* Antônio Rama, 67 anos

Aposentado, o idoso era pai do pastor Evandro Rama, que celebra o culto quando o atirador entrou na igreja. A polícia diz que Rudson entrou na Igreja Batista Shalom procurando o pastor e resolveu atirar no pai dele por vingança.

(Foto: Reprodução)

* Rosangela Albernaz, 50 anos

Ela era membro da igreja e dona de uma lanchonete que ficava próxima. Rosanela deixa duas filhas e o marido - ele estava com ela quando o criminoso começou a atirar. Ele conseguiu escapar da igreja e chamou o socorro.

(Foto: Reproduçaõ)

* Marilene Marins de Melo Neves, 38 anos

Também era membro da igreja. Ela trabalhava com serviços gerais na Escola Municipal Coraci Meireles e da Creche Domingas de Oliveira, além de auxiliar na cantina. Ela deixou filhos e um neto, além do marido.

(Foto: Reprodução)

Crime

Segundo o tenente-coronel da PM Luiz Magalhães, Rudson estava na casa da família com a ex-namorada, a mãe e a irmã quando o crime começou - ele atacou Heloísa com um canivete. Ferida no pescoço, ela morreu. Rudson foi então até a Igreja Batista Shalom, que fica a três quarteirões da sua casa.

"Ele chegou alucinado e com falas desconexas, procurando pelo pastor e dizendo que iria matar ele", contou Magalhães. A igreja tinha cerca de 20 pessoas quando Rudson entrou.

Imagens de segurança regitraram quando ele chegou, às 18h47, arrancando o portão e invadindo o local. O circuito interno da igreja mostra quando Rudson rendeu as vítimas - uma delas foi feita de refém.

O pastor Evandro conseguiu fugir pelos fundos, com outras pessoas. Ele fraturou o pé ao pular o muro, mas passa bem.

Segundo testemunhas, Rudson ameaçava o pastor por conta de repreensões que teria sofrido deste. O atirador chegou a frequentar a igreja.