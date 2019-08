Atirador de Ohio matou a própria irmã

O atirador que deixou nove mortos na madrugada deste domingo, 4, em Dayton, Estado americano de Ohio, matou a própria irmã, que estava no local do ataque. Não estava claro se ele sabia que ela estaria no local, um estabelecimento chamado Ned Pepper's Bar, segundo a polícia. Outras 27 pessoas ficaram feridas.

O autor dos disparos foi identificado como Connor Betts, um jovem branco de 24 anos, segundo o assistente do chefe da Polícia local, Matt Carper, em uma entrevista coletiva. No momento do ataque, ele usava um colete à prova de balas militar.

Oficiais de polícia estavam em patrulha de rotina e chegaram à cena do crime em menos de um minuto, atirando e matando Betts. Eles disseram acreditar que conseguiram evitar muitas outras mortes.

"Em menos de um minuto, os oficiais de Dayton neutralizaram o atirador", disse o prefeito Nan Whaley, na entrevista coletiva.

"Ainda estou completamente surpreso com a natureza heroica do nosso departamento de polícia."

A irmã do atirador, que é da cidade de Bellbrook, no mesmo Estado, foi identificado como Megan Betts, de 22 anos. Entre os 27 feridos, 4 continuam em condições sérias e uma, crítica, segundo autoridades médicas.

Os motivos do atirador não estavam imediatamente claros e os investigadores disseram acreditar que ele agiu sozinho. As vítimas foram identificadas como quatro mulheres e cinco homens com idades entre 22 e 57 anos, segundo as autoridades, destacando que a mais nova era a irmã do atirador. Seis das nove pessoas, segundo Carper, eram negras. "Tudo aconteceu em um período muito curto de tempo", disse Carper.

Segundo o prefeito, Betts atirou com um fuzil calibre 223 e carregava muitos pentes de munição.

O ataque a tiros de Dayton, uma cidade de cerca de 140 mil habitantes no sudoeste de Ohio, ocorreu apenas 13 horas após outro ataque a tiros em El Paso, no Texas, que deixou pelo menos 20 mortos em supermercado Walmart. O suspeito de 21 anos foi preso. (Com agências internacionais)