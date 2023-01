Atirador dispara e atinge cinco pessoas durante festa no interior na Bahia

Cinco pessoas foram baleadas e uma delas morreu durante uma festa do tipo paredão na cidade de Caldeirão Grande, no norte da Bahia. O evento aconteceu no último sábado (14).

O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Jacobina. A Polícia Civil não confirmou a identificação de suspeito pelos crimes. Segundo a corporação, as pessoas foram atingidas por tiros disparados aleatoriamente.

As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região. Um homem identificado como Gilson Ferreira dos Santos não resistiu.

Não há informações sobre o estado de saúde dos demais atingidos.

Chamada ao local, a Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia.