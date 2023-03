Atividades diversas marcam dia do Artesão em Salvador

Em comemoração ao Dia do Artesão, 19 de março, o Artesanato da Bahia, através da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA) e da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), vai promover uma extensa programação, de quinta (16/03) a domingo (19/03), no Museu de Arte Moderna - MAM, em Salvador. O artesanato vai estar presente em feiras, espaço da qualificação, exposição, painéis temáticos, workshops, oficinas, shows e desfile de moda. A entrada é franca. Confira a programação no final do texto.

O evento será aberto com o 1º Encontro Artesanato da Bahia, na quinta e sexta-feira (16 e 17/03), que reunirá artesãs e artesãos de todas as regiões do Estado. No fim de semana, de sexta a domingo, das 15 às 20h, as Feira Artesanato da Bahia, Feira da Economia Solidária e a edição especial da Feira Artesanato da Bahia Mestras e Mestres do Artesanato Baiano ocuparão a área externa do histórico Solar do Unhão.

O clima mais descontraído ficará por conta dos shows de Aloísio Menezes, Quarteto Geleia Solar (Jazz no Mam), Lazzo, Cláudia Costta e Sued Nunes. A moda artesanal será apresentada no desfile “imaginário Popular da Bahia”, com uma coleção desenvolvida com várias técnicas.

O melhor da produção artesanal do estado e uma diversificada linha alimentícia, customizada e manufaturada, serão apresentadas nas Feira do Artesanato da Bahia e Feira da Economia Solidária, que, após visitar com sucesso Salvador, Porto Seguro e Prado, retorna à Capital. A inédita Feira Artesanato da Bahia Mestras e Mestres do Artesanato Baiano é a novidade do evento, reunindo pela primeira vez a criação de importantes nomes do artesanato baiano, entre eles, Joselito Pinto, Luzia Torres, José Roque, Dinoélia Andrade, Reginaldo Xavier e Luiz Alberto Sanchez.

A Feira Artesanato da Bahia vai receber produtos diversificados que refletem a rica diversidade cultural do Estado. São cerâmicas utilitárias e decorativas, rendas, bordados diversos, como richelieu e barafunda, trançados de fibras naturais, crochê e macramê e muitas outras técnicas. Já a Feira da Economia Solidária chega como mais uma ferramenta para divulgar esta modalidade produtiva e econômica, que tem como base a cooperação mútua, autogestão, respeito à natureza e igualdade entre gêneros, crenças e etnias. Os produtores irão comercializar produtos da linha alimentícia, customizada e manufaturada.

ENCONTRO ARTESANATO DA BAHIA

Durante o Encontro Artesanato da Bahia, os artesãos e artesãs participarão de painéis temáticos com os temas “Políticas públicas para o Artesanato”, “A qualificação para o artesão” e “Desafios da comercialização artesanal no e-commerce”. Além das apresentações em plenárias e mediar os debates, a Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA) e a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), irão promover ações que fazem parte do Programa de Qualificação do Artesanato.

WORKSHOPS E OFICINAS

Dentro da programação do evento, serão realizados os workshops com os temas “Redes sociais para vendas” (18/03) e “Como precificar seu produto” (19/03). Os artesãos e artesãs poderão participar da “Oficina de Cerâmica - Produção de Biojoias” (18/03), ministrada Artesã Edna Marta, Oficina de Fuxico – Produção de Peças, ministrada pela artesã Beatriz Rocha. Já no último dia do evento, o público poderá conferir a aula show sobre a técnica da cerâmica, apresentada pela artesã Dona Cadu.

Os workshops realizados durante o evento vão abordar questões como a precificação de produtos e a divulgação nas redes sociais (Foto: Divulgação)

EXPOSIÇÕES

A mostra “Faces do Metal”, resultado o curso “De Antemão, à mão”: Artesanato em Metal, também se destaca na programação de comemoração do mês do artesanato. O MAM vai receber as obras do educador Alessandro Teixeira e das artesãs e artesãos que participaram do curso intensivo de modelagem de metal, revelando a capacidade de criação de cada aluno no trabalho em metal e as possibilidades de aplicação de outros materiais.

A coleção “Cachoeirana”, com roupas bordadas na chita, ganham também uma exposição do MAM. As seis peças também serão apresentadas no desfile de moda artesanal, revelando o belo trabalho das artesãs da Associação Artesanal Chitarte de Cachoeira. Elas participaram do curso "Desenvolvimento de Coleção”, realizado pelo Artesanato da Bahia, ministrado pelo designer de moda Cássio Caiazzo e pela modelista Saraí Reis. Durante o curso, as mulheres, na faixa etárias entre 40 e 86 anos, utilizaram o bordado na chita para contar um pouco da história de Cachoeira e do Recôncavo.

"Estamos bastantes felizes em poder prestar essa linda homenagem às artesãs e aos artesãos. A feira e o encontro serão espaços para expor a criatividade e a excelência desses/as profissionais das artes manuais que representam a força e a diversidade do Artesanato da Bahia”, comemora Weslen Moreira.

A realização é uma iniciativa da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), Superintendência de Economia Solidária (Sesol) da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), em parceria com a Associação Fábrica Cultural e o Instituto Casa da Cidadania. O evento conta com apoio da Rede Bahia, Sebrae, IPAC, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo.

PROGRAMAÇÃO

1º Encontro Artesanato da Bahia

Data 16 e 17 de março 2023

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM





Quinta-feira (16/03)

Abertura Institucional

Painel Temático 01: Políticas públicas para o Artesanato

Painel Temático 02: A qualificação para o artesão

Apresentação artística

Sexta-feira (17/03)

Painel Temático 03 - Desafios da comercialização artesanal no e-commerce

Encerramento do Encontro Artesanato da Bahia

Plenária final - Conversa com artesãos - SETRE/CFA

Feira Artesanato da Bahia - Feira da Economia Solidária e Feira Artesanato da Bahia Mestras e Mestres do Artesanato Baiano

Data 17 a 19 de março 2023

Horário: 15h às 20h

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM

Sexta-feira (17/03)

17h - Abertura Institucional

18h Show: Aloísio Menezes

Sábado (18/03)

!3h - Workshop temático - Como precificar seu produto - Espaço Programa Qualificação Artesanato da Bahia - Parceria com o Sebrae

!5h - Oficina de cerâmica - Produção de biojoias, com a artesã Edna Marta

16h – Desfile “Imaginário Popular da Bahia realizado em parceria com Senac

18h – Show com Quarteto Geleia Geral

19h – Show Lazzo Matumbi

Domingo (19/03)

13h - Workshop temático - Redes sociais para vendas - Espaço Programa Qualificação Artesanato da Bahia - Parceria com o Sebrae

15h - Oficina de fuxico – Produção de peças, com a artesã Beatriz Rocha

16h - Aula Show com a Mestra Raimunda, de Saubara.

17h – Show com Claudya Costa

18h – Show com Sued Nunes