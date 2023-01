Ativista Greta Thunberg é presa durante manifestação na Alemanha

A ativista Greta Thunberg foi detida em meio a um grupo que protestava contra a demolição de uma vila nos arredores de Luetzerath, cidade na Alemanha, nesta terça-feira (17).

De acordo com as autoridades locais, ela estava protestando na mina de cavão a céu aberto de Garweiler 2, sentando na borda com os outros manifestantes. Nesse momento, a polícia interveio. A polícia diz que a área é perigosa.

Desde sexta, Thunberg participa de atos na região.

Todos os ativistas seriam levados para uma verificação de identidade, informaram os policiais. Eles dizem que um dos manifestantes chegou a pular na mina, o que tem riscos.

Greta foi carregada por três policiais e depois escoltada para uma van da polícia. Não está claro o que vai acontecer com ela e os demais manifestantes.