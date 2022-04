Atleta baiano fatura o Sul-Americano de Vela Júnior na Argentina

O Campeonato Sul-Americano da Classe Snipe terminou no último domingo (17), e teve campeão baiano. O atleta Bernardo Peixoto, de 19 anos, faturou o título da categoria Júnior, ao lado do parceiro, o carioca Márcio Santos. As regatas foram disputadas em Olivos, na Argentina.

"É uma conquista de muita gente. Sou muito grato não só ao meu parceiro de barco, que é um cara excepcional, mas também aos meus familiares, amigos, apoiadores e o clube que está sempre ao meu lado. Tenho certeza que muitas outras conquistas virão pela frente e que comemoraremos bastante num futuro próximo se mais e mais pessoas acreditarem nesse projeto esportivo que é um verdadeiro sonho de vida", comemorou Bernardo Peixoto, que é atleta do Yacht Clube da Bahia.

A dupla brasileira acabou a competição na 14ª colocação no geral (para todas as idades). O troféu ficou com os argentinos Luis Soubie e Diego Lipszyc. Na segunda posição, apareceram Ernesto Rodriguez e Kathleen Tocke, dos Estados Unidos, seguidos pela dupla chilena Matías Seguel e Constanza Seguel.

O baiano já está de volta ao Brasil e, agora, se prepara para disputar mais uma competição. Desta vez, no Rio de Janeiro: o objetivo é conquistar a taça Octanorm de Snipe, que acontecerá entre os dias 21 e 24 de abril.

"O ritmo é intenso, mas quem almeja coisas grandes, precisa estar pronto para desafios grandes também. Estou muito estimulado e quero continuar evoluindo. As competições em alto nível em nosso calendário me impulsionam a esse estado de constante crescimento. Vamos pra cima", afirmou o atleta de 19 anos, que também é estudante de Economia, na Universidade Federal da Bahia.