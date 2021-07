Atleta das Bermudas consegue o primeiro ouro da história do país

Flora Duffy, das Bermudas, fez história em Tóquio-2020 na manhã desta terça-feira (27, ainda noite de segunda no Brasil). Com o tempo de 1h55m36, atleta, de 34 anos, foi a campeã do triatlo feminino e garantiu a primeira medalha de ouro da história do país em Olimpíadas.

A britânica Georgia Brown ficou com a prata, ao completar a prova em 1h56m50, e a americana Katie Zaferes foi bronze com o tempo de 1h57m03s. Realizado na Marina Parque de Odaibo, o triatlo foi composto de 1.500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

Duas brasileiras participaram da disputa, mas ficaram longe do pódio. Vittoria Lopes, de 25 anos, começou muito bem a competição e finalizou a primeira perna, da natação, na segunda posição, dois segundos atrás da britânica Jessica Learmonth. Mas fechou o ciclismo na 13ª colocação, e acabou a prova em 28º, com o tempo de 2h03m09.

Já Luisa Batista, de 27 anos, terminou na 32ª posição, com 2h05m32.