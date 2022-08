Atleta do Boca sai em cadeira de rodas após falta violenta; veja

A vitória do Boca Juniors sobre o Agropecuário, nas oitavas de final da Copa Argentina, foi marcada por um lance de violência contra o atacante Exequiel Zeballos, de 20 anos.

Promessa do Boca, o jogador foi atingido por uma falta violente do defensor Milton Leyendeker, com apenas oito minutos de primeiro tempo. A infração foi tão forte que Zeballos teve que ser substituído. Ele deixou o estádio com o auxílio de uma cadeira de rodas e foi encaminhado para um hospital.

durísima patada de Leyendeker a Zeballos pic.twitter.com/Hy4TpQpfwY — C.A.B.J. Gol (@CABJGol03) August 11, 2022

O atacante sofreu uma lesão na parte posterior da tíbia e ficará um bom tempo fora de ação. O Boca Juniors informou que ele não passará por cirurgia. Autor da falta, Milton Leyendeker disse que não teve a intenção de machucar o companheiro de profissão.

"Primeiro que não foi a minha intenção. Fui firme na bola. Espero que não tenha nada, peço desculpas publicamente", declarou Leyendeker.

Inicialmente o zagueiro foi punido com cartão amarelo, mas o lance foi revisado pelo VAR e o árbitro expulsou o atleta. O Boca Juniors venceu a partida por 1x0.