Atleta e ex-BBB, Paulo André desiste do Mundial de Atletismo

O velocista Paulo André, que neste ano ganhou mais relevância no cenário nacional por participar do Big Brother Brasil 22, anunciou que não irá competir as duas principais provas que estavam previstas em seu calendário esse ano: o Troféu Brasil e Atletismo, que acontece neste mês, e o Campeonato Mundial. O anúncio foi feito por seu pai, que também é seu treinador, Carlos Camilo.

"Ele não vai, está fora. Não está em forma para a disputa do Troféu Brasil. Ele não entra em torneio 'meia-bomba'. E se não tem índice para o Mundial, também não vai. O Paulo André voltou aos treinos agora e precisa estar forte. Não é o caso neste momento. Não podemos, inclusive, correr o risco dele se machucar", declarou Carlos.

O Troféu Brasil de Atletismo está marcado para acontecer entre os dias 22 e 25 de junho, no Rio de Janeiro. A ausência de Paulo André nessa prova o tira automaticamente do Mundial. Isso porque ele não tem índice classificatório suficiente para competir no torneio internacional, e sua última oportunidade para bater a marca seria no Troféu Brasil. Essa é uma regra determinada pela World Athletics.

O Mundial de Eugene, em Oregon, nos Estados Unidos, será de 15 a 24 de julho. A marca definida pela entidade é de 10.05 segundos, um número considerado forte. O período para a obtenção do índice começou em 27 de junho de 2021 e vai até o dia 26 de junho de 2022. Durante os quatro primeiros meses de 2022, o velocista esteve confinado na casa do BBB. Ele terminou em 2º lugar.



O pai e treinador do atleta disse que, apesar de ter aberto mão da temporada 2022, ele voltará assim que estiver em forma, na próxima competição: "Pode ser Estadual, Universitário. Assim que ele estiver apto vai competir no torneio seguinte. E isso não me deixa chateado, não. Ele não abriu mão da carreira de esportista. Quer voltar e vai voltar voando. Mas vai voltar quando puder. Ele fez uma opção de entrar na casa do BBB e é isso. Ele está feliz e eu, também".