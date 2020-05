Atletas de Boca e River doam camisas para transformar em máscaras

Dois jogadores dos maiores rivais do futebol argentino decidiram unir forças para ajudar na luta contra a pandemia do novo coronavírus. O zagueiro Lucas Martínez Quarta, do River Plate, e o atacante Eduardo Salvio, do Boca Juniors, doaram suas camisas para que as peças fossem transformadas em máscaras faciais utilizadas por profissionais de saúde que trabalham em hospitais.



A campanha chamada "Sua camisa, um pedaço de alegria" foi divulgada pelos atletas nas redes sociais. "Consiste reunir um pouco de amor e apoio às pessoas que trabalham em hospitais e centros de assistência da covid-19", escreveu Salvio. "Essa máscara é uma parte da minha camisa. Eu a usei em um jogo importante, foi reciclada para criá-la e é única. Existem apenas 12 máscaras dessa camisa", completou.



O defensor do River Plate fez campanha idêntica. A camisa dele também rendeu a produção de 12 máscaras. Assim como Salvio, Martínez Quarta convocou outros jogadores para repetirem a atitude. Outros colegas dele de clube recentemente participaram de doações individuais de alimentos para abrigos e entidades assistenciais durante a pandemia na Argentina. Scocco e Ponzio foram alguns dos atletas que realizaram este tipo de ação.



Assim como o futebol brasileiro, as equipes argentinas estão paralisadas desde março por causa do novo coronavírus. O efeito da pandemia no país levou os dirigentes a encerrarem a temporada no final de abril e a decretar que pelos próximos dois anos não haverá rebaixamento.