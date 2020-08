Atletas do Atlético de Alagoinhas não se reapresentam por dívidas

A reapresentação do elenco do Atlético de Alagoinhas, que estava marcada para a última segunda-feira (24), não aconteceu. Os jogadores decidiram não reiniciar a preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, por dívidas do clube. Eles cobram os valores referentes a direito de imagem e metas por premiações que foram alcançadas - vaga para Copa do Brasil e fase prévia da Copa do Nordeste.

Em nota, o Atlético de Alagoinhas confirmou a existência de débitos. "A direção reafirma aqui o seu compromisso e sua incessante busca por novos patrocinadores e parceiros para que possamos sanar toda e qualquer dívida", afirma o comunicado, assinado pelo presidente do clube, Albino Leite.

Ainda de acordo com o Carcará, valores como salários de CLT, premiações por vitórias e classificação para as finais do Campeonato Baiano foram quitados.

"Esperamos solucionar o quanto antes, para que possamos iniciar nossa caminhada buscando o acesso a Série C e a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste sem nenhuma pendência", diz a nota.

Em contato com o CORREIO, Albino Leite explicou que nem todos os jogadores se recusaram a se reapresentar pelos débitos. "Alguns queriam vir, mas não tinham transporte. A gente está mandando trazer esses jogadores", comentou. Alguns atletas, segundo Albino, se reapresentarão nesta terça-feira (25), pela tarde.

A estreia do Atlético de Alagoinhas na Série D está prevista para o dia 19 de setembro, contra o Gama, equipe do Distrito Federal. O Carcará está no Grupo A6, que também tem como integrantes definidos o conterrâneo Bahia de Feira, os mineiros Caldense, Tupynambás e Villa Nova e o tocantinense Palmas. A última vaga virá da fase preliminar e será o time vencedor entre Brasiliense-DF e Tocantinópolis-TO, com jogos marcados para os dias 6 e 13 de setembro.