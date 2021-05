Atletas do Independiente voltam à Argentina após 20h no aeroporto

Oito jogadores e três integrantes da comissão técnica do Independiente embarcaram de volta à Argentina na tarde desta terça-feira (4), após quase 20h detidos no aeroporto de Salvador. O grupo foi deportado após testar positivo para covid-19.

A equipe chegou à capital baiana por volta de 19h de segunda-feira (3), para disputar o jogo contra o Bahia, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Pouco depois do desembarque, todos foram submetidos a exames PCR e 11 integrantes tiveram resultado positivo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) chegou a barrar a entrada da delegação.

Em uma postagem feita nas redes sociais no início desta madrugada, o Independiente reclamou do tratamento recebido. "Apesar de haver apresentado toda a documentação requerida, as autoridades sanitárias não dão resposta e geram uma demora de mais de cinco horas, sem prover água nem comida para os presentes".

Ainda na madrugada, parte do grupo foi liberada e foi para o hotel. Mas os oito jogadores e três integrantes da comissão técnica seguiram retidos e tiveram que dormir no aeroporto. Na tarde desta terça, embarcaram de volta para a Argentina.

Entre os atletas, foram barrados os zagueiros Juan Manuel Insaurralde e Thomas Ortega e o meia Lucas González, que seriam titulares contra o Bahia. Os outros cinco são: Renzo Bacchia (goleiro), Gonzalo Asis (zagueiro), Adrián Arregui e Pablo Hernández (meias) e Nicolás Messiniti.

Ahora: Independiente está embarcando rumbo a Argentina. Casi veinte horas en el aeropuerto. De película. pic.twitter.com/Vi8iaHwy0W — Gastón Edul (@gastonedul) May 4, 2021

Pedro Monzón, que comandaria a equipe no lugar do técnico Julio César Falcioni (desfalque por problemas familiares), também testou positivo. Assim, quem estará à beira de campo contra o Bahia será César Velázquez, preparador de goleiros.

Médico do clube, Daniel Martins revelou que o Independiente desconhecia os protocolos da Bahia para evitar a disseminação da covid-19.

"Decidimos viajar com PCR positivo porque tínhamos conhecimento apenas das restrições no Chile e no Uruguai. (...) Temos uma viagem na próxima semana ao Uruguai, e lá já sabemos que não podemos ir com nenhum PCR positivo. Não tínhamos a notificação de que isso não era possível na Bahia", afirmou, ao jornal Olé, da Argentina.

O jogo entre Independiente e Bahia, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, está marcado para esta terça-feira (4), às 19h15, em Pituaçu. A partida chegou a ser adiada pela Conmebol na madrugada, mas a entidade recuou e confirmou que o duelo seguirá como previsto inicialmente.

O que diz a Anvisa?

Na tarde desta terça-feira (4), a Anvisa divulgou uma nota sobre o caso e afirma que determinou a retenção dos onze membros da delegação do Independiente atendendo à Portaria nº 652/2021. A agência também afirma que determinou o isolamento dos demais integrantes da equipe argentina.

"A Anvisa determinou nesta terça-feira, 04/05, que onze membros da delegação do clube de futebol Independiente, da Argentina, ficassem retidos em área restrita do aeroporto de Salvador (BA). Estes viajantes apresentaram teste positivo para Covid-19 em coleta realizada no dia 01/05.

A proibição de entrada no Brasil atende ao disposto na Portaria nº 652/2021. A norma condiciona a entrada de estrangeiros no país por via aérea à apresentação para a companhia responsável pelo voo de documento comprovando resultado negativo ou não reagente em teste laboratorial de Covid-19 realizado dentro de 72 horas antes do embarque.

A Anvisa determinou ainda o isolamento para os demais membros da delegação e tripulantes da aeronave, tendo em vista que tiveram contato próximo com casos positivos. Eles estão hospedados na rede hoteleira de Salvador.

As equipes da Vigilância Sanitária do Estado da Bahia e da Vigilância Epidemiológica de Salvador foram acionadas para acompanhar o caso".