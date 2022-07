Atleticano é ameaçado de morte após cantada zoando rival em programa de TV

O que era para ser mais um momento de brincadeira e descontração em um programa de TV virou motivo para ameaça de morte contra um torcedor do Atlético Mineiro. Guilherme Tavares, de 19 anos, foi um dos participantes do programa 'Vai dar Namoro', na Hora do Faro, da Record. Em um dos momentos da atração, ao recitar uma cantada para as participantes, ele zoou o maior rival do Galo, o Cruzeiro, ao falar que estava "caidinho" pelas pretendentes, comparando à situação do clube, que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Após a exibição do programa no último fim de semana, o jovem, que é estudante de computação e promoter de eventos, começou a receber ameaças nas redes sociais e foi hostilizado por torcedores cruzeirenses, que não gostaram do comentário feito por Guilherme.

"Seu filho da put*, você tá achando que o Cruzeiro é lazer? Vou te encontrar e você vai ver o que vamos arrumar com você. Desgraçado, vou te destruir. Apaga essa desgraç* e pede desculpa", diz uma das mensagens compartilhadas no Twitter.

Através do Instagram, outros usuários chegaram a fazer chacota com a morte do pai de Guilherme. Em um post homenageando seu pai, foram feitos comentários como "se fude*, o Cruzeiro é para sempre, mas seu pai não".

Desde então, o jovem vem recebendo apoio de diversas torcidas contra os xingamentos e ameaças que vem sofrendo. Mesmo assim, Guilherme tem se mostrado tranquilo através do Twitter e até fez piada sobre as intimidações que vem recebendo. "Lado de lá da lagoa me xingando de tudo que é coisa já tem mais de 48h. Se eu for cobrar aluguel na cabeça dos caras, fico milionário", publicou rindo.

Apesar de ter mantido o clima de descontração e interação nas redes sociais, o jovem alerta que pretende tomar medidas judiciais com os torcedores que o ameaçaram. "Eu tô sendo jurado de morte por conta de uma cantada. Internet não é terra sem lei não tá, rapaziada? Quero ver vocês sustentando as coisas que falam na DM quando o processinho chegar aí".

Confira abaixo o trecho da cantada de Guilherme no 'Vai dar Namoro' e logo abaixo prints das ameaças compartilhadas por ele