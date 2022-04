Atlético anuncia novo treinador para disputar a Série D

O Atlético de Alagoinhas anunciou um novo comandante para a sequência da temporada. Mas o nome já um velho conhecido da torcida do clube, trata-se de Zé Carijé, que já trabalhou como auxiliar técnico no time em 2020 e já havia assumido o Carcará de forma interina.

Nas redes sociais, o Atlético de Alagoinhas publicou oficialmente o anúncio do treinador. Aos 45 anos, Zé chega com a missão de conquistar o acesso na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Sua primeira partida na competição será neste sábado (16), às 16h, contra o ASA, na cidade de Arapiraca.

Após o título do Campeonato Baiano conquistado em cima do Bahia de Feira e da classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste, sob o comando de Agnaldo Liz, o treinador pediu demissão do cargo e aceitou uma proposta para treinar o Altos, do Piauí, que disputa a Série C do Brasileiro.

Em sua despedida do Carcará, o clube publicou nas redes um agradecimento ao treinador e informou que a rescisão aconteceu em comum acordo.