Atlético bate Juazeirense e sai à frente nas semifinais do Baiano

O Atlético de Alagoinhas saiu à frente em uma das semifinais do Campeonato Baiano. Neste domingo (9), o Carcará bateu a Juazeirense por 2x1 jogando em casa, no Carneirão.

A equipe de Alagoinhas dominou as ações no começo do jogo e abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Dionísio fez jogada individual pela esquerda, entrou na área e chutou na saída do goleiro.

O Carcará continuou melhor no início da etapa final e ampliou a vantagem com Vitinho, aos 11 minutos. O atacante desviou de cabeça, na pequena área, um cruzamento do lateral esquerdo Radar.

O Cancão de Fogo, que se classificou como líder na primeira fase do Baianão, com 18 pontos, só descontou na reta final da partida. Aos 31 minutos, após bate e rebate na área, Kesley chutou e Thauan ajudou a empurrar para as redes de cabeça.

Com isso, o Carcará pode jogar pelo empate no duelo de volta, em Juazeiro. O jogo será na quarta-feira (12), às 19h30. Se a Juazeirense vencer por um gol de diferença, o duelo vai para os pênaltis. Não há vantagem pelo gol marcado fora de casa.