Atlético busca refúgio em Serrinha para encarar gramado sintético na final do Baianão

O Atlético de Alagoinhas não quer ser surpreendido pelo gramado sintético da Arena Cajueiro, casa do Bahia de Feira e palco do segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Baiano. O clube viajou cerca de 120 km até Serrinha, e vai treinar no Estádio Municipal Mariano Santana, que também tem gramado sintético, para se adaptar ao piso do confronto, que acontece no domingo (23), às 16h.

O clube chegou na quarta-feira (19) e deve realizar treinamentos até o sábado (22) no local. Segundo o diretor de futebol do Atlético, Luiz Matos, essa ida até Serrinha se deu também pelos problemas com o gramado do Carneirão, estádio onde o time manda seus jogos. "Unimos o útil ao agradável. O gramado de Alagoinhas estava castigado da chuva, e achamos essa possibilidade de vir para Serrinha. A cidade e o prefeito também abraçaram a ideia", afirmou, ressaltando ainda que vê o estádio como "um dos melhores palcos do futebol baiano".

Como o primeiro jogo da decisão acabou em 2 a 2, qualquer novo empate leva a decisão do título para os pênaltis. Qualquer vitória para um dos lados dá o título ao vencedor. Até por isso, o Atlético não quer abrir mão de atacar, mesmo fora de casa. "Os primeiros 15 minutos são muito importantes, mas temos consciência de que sabemos não só jogar lá atrás, mas jogar em linha média ou em linha alta. Não vamos esperar o resultado lá atrás. Nosso time é leve, de transição rápida e sabe defender e atacar bem", ressalta Luiz.

Além disso, o diretor acredita que, mesmo que o gramado sintético seja uma vantagem para os mandantes, isso não será o mais determinante no confronto, mas pondera. "Não é aquele fator grande, mas uma equipe que jogou ou treinou pouco (na grama sintética) sente os primeiros 15, 20 minutos, e essa é a metodologia do Bahia de Feira. Eles vão pressionar no início, porque a equipe que está se adaptando ainda pode errar".

Com o último treino marcado para o sábado de manhã, a delegação do Atlético fica em Serrinha até a manhã de domingo, quando viaja para Feira de Santana, cidade que sedia a grande final do estadual.



*sob orientação do editor Herbem Gramacho