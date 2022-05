Atlético de Alagoinhas abre 2x0, mas leva virada do Santa Cruz

Atual campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas não vive uma boa situação na Série D do Brasileirão. Neste domingo (8), o Carcará foi derrotado pelo Santa Cruz, por 3x2, no Arruda, em Recife, e segue na lanterna do grupo 4.

Fora de casa, o Atlético até começou bem o jogo e chegou a abrir 2x0. Logo aos oito minutos, Hadrian aproveitou o cruzamento na área e marcou o primeiro gol. Já aos 25 minutos, o mesmo Hadrian aproveitou a falha da defesa coral e anotou mais um.

A reação do Santa Cruz teve início ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Raphael Macena descontou para os pernambucanos. Aos 42 minutos foi a vez de Matheuzinho deixar tudo igual.

A virada do Santa Cruz saiu aos cinco minutos da segunda etapa. Fábio Lima espalmou o chute cruzado de Matheuzinho, mas o rebote parou nos pés de Raphael Macena, que fez mais um gol no jogo e decretou o triunfo tricolor.

O resultado deixou o Atlético de Alagoinhas com apenas um ponto na Série D. O Carcará ainda não venceu pelo torneio. Foram três derrotas e um empate. Já o Santa Cruz agora soma quatro pontos e subiu para a quinta colocação.