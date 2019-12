Atlético de Alagoinhas anuncia Magno Alves como reforço

O Atlético de Alagoinhas anunciou Magno Alves como reforço para o ano que vem. O atacante, que atuou em 2019 no Floresta, do Ceará, é esperado no clube no dia 18 de dezembro para assinar o contrato. Pela temporada de 2020, o time disputará a Copa do Brasil, o Campeonato Baiano e o Brasileirão Série D.

"O magnata está chegando! A convite do Presidente Albino Leite, o atacante Magno Alves está chegando em Alagoinhas no próximo dia 18/12 para fechar com o Carcará para a temporada 2020", comunicou o Atlético, pelas redes sociais.

Baiano de Aporá, o jogador tem passagens por vários clubes brasileiros, como Atlético-MG, Ceará, Sport, Fluminense e Criciúma. Também já atuou na Ásia, em times da Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Catar.