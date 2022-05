Atlético de Alagoinhas bate Cancão e vence a primeira na Série D

O Atlético de Alagoinhas venceu a primeira na Série D. Na tarde deste domingo (15), o Carcará levou a melhor sobre a Juazeirense no confronto baiano pelo Brasileirão.

O Atlético bateu o Cancão, por 2x0, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Os gols foram marcados na segunda etapa. O atacante Diego saiu do banco de reservas e deixou sua marca duas vezes, aos 30 e aos 33 minutos.

Com o resultado, o Carcará chegou a quatro pontos e deixou a lanterna do grupo 4. O time agora está na sexta colocação. A Juazeirense é a terceira, com oito pontos.