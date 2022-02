Atlético de Alagoinhas empata com CSA e está fora da Copa do Brasil

Ainda não foi dessa vez que o Atlético de Alagoinhas conseguiu avançar na Copa do Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, o Carcará deu adeus na primeira fase. Nesta quarta-feira (23), o empate de 1x1 com o CSA significou a eliminação.

Isso porque o regulamento da competição prevê que, na primeira fase, o empate beneficia o time visitante. O mandante, que é o time de pior ranking na CBF, joga em casa. A partida aconteceu no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Marco Túlio colocou o CSA em vantagem aos 28 minutos do primeiro tempo, com um chute da meia-lua que acertou o ângulo do goleiro Fábio Lima. Golaço.

O empate atleticano saiu aos 40, quando Thiaguinho acionou Paulinho na direita, recebeu de volta um cruzamento perfeito e fez o gol de cabeça.

Apesar do resultado parcial não ser suficiente para o Atlético, as melhores chances no segundo tempo foram do CSA. Na primeira, aos 25 minutos, Fábio Lima fez milagre ao defender a cabeçada de Osvaldo à queima-roupa. Já aos 38, Osvaldo puxou contra-ataque e serviu Dalberto, que de cara para o gol chutou para fora.

Depois dos sustos, Thiaguinho teve a chance da classificação para o time baiano, mas parou na ótima defesa de Marcelo Carné, já aos 42 minutos. O CSA segurou a pressão nos acréscimos e vai enfrentar Trem-AP ou Paysandu na segunda fase. O Carcará ainda teve o volante Emerson expulso a dois minutos do fim, por reclamação.

Outro representante baiano estreia na quinta-feira (24): é o Bahia de Feira, que recebe o Coritiba às 19h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A situação é a mesma do Atlético, ou seja, só classifica se vencer a partida.