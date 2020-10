Atlético de Alagoinhas goleia o Villa Nova; Conquista toma virada

O Atlético de Alagoinhas vive um ótimo momento na Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (26) no estádio Carneirão, em Alagoinhas, o Carcará goleou o Villa Nova-MG por 5x0, em jogo válido pela nona rodada.

Jeam, com dois gols, além de Robert, Athirson e Dionísio, marcaram os tentos dos donos da casa. Com o resultado, o time segue na terceira colocação do Grupo 6, com 17 pontos ganhos, sete na frente do Bahia de Feira, atual quinto colocado. Faltam cinco jogos para o fim da primeira fase e o Gama lidera, com 25 pontos. O segundo é o Brasiliense, que tem 20. Em quarto está a Caldense, com 13. Os quatro primeiros passam de fase.

Na próxima rodada, o Carcará vai visitar justamente o Bahia de Feira, às 17h de sábado (31), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Outro time baiano também entrou em campo pela competição, mas não teve a mesma sorte. Diante do Itabaiana, fora de casa, o Vitória da Conquista até começou bem e abriu 2x0 com gols de Lucas Franco e Kléber, ainda no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, Thiago Santos, Fagner e Batatinha decretaram a virada para os sergipanos.

O resultado fez o Bode cair para o terceiro lugar do Grupo 4, com 14 pontos. Já são duas rodadas sem vencer e a equipe alviverde viu o Potiguar de Mossoró encostar na classificação com 13 pontos, em quinto lugar. O Bode recebe o Central também no sábado, às 16h, no Lomantão.