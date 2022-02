Atlético de Alagoinhas marca contra e perde do Ceará no Nordestão

O Atlético de Alagoinhas viu um gol contra decretar a derrota para o Ceará, na tarde deste sábado (19), no Carneirão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Depois de um primeiro tempo morno, a segunda etapa teve mais movimentação, com boa pressão do Carcará. Mas, aos 34 minutos, o zagueiro Lídio mandou contra a própria rede e fez o 1x0 para o alvinegro.

Com o resultado, o time baiano estaciona nos quatro pontos, e aparece na 5ª colocação na tabela. Mas ainda pode perder posições com o complemento da rodada.

O Atlético de Alagoinhas agora ganha uma folga no Nordestão e só volta a jogar pela competição no dia 6 de março, um domingo, contra o Floresta, no Vovozão, no Ceará. Mas a pausa não será tão longa: antes, o Carcará terá compromisso pelo Campeonato Baiano e enfrentará o Vitória, no sábado (26), às 16h, no Barradão, pela 6ª rodada do estadual.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas chances para os dois times. Aos 16 minutos, o Ceará teve uma grande chance, quando Jacaré recebeu de Richardson, se livrou da marcação e serviu Iury Castilho, mas o atacante foi desarmado antes que pudesse finalizar.

O Atlético de Alagoinhas, por sua vez, buscava o contra-ataque, mas parava com a forte marcação do rival. Hadrian, de falta, e Rael, de fora da área, tentaram abrir o placar, sem sucesso.

Na segunda etapa, um ritmo diferente. Erick arriscou de fora da área, mas mandou para fora. Já o Carcará respondeu com Lídio, mas Richard fez boa defesa. Aos 28 minutos, Rael serviu Dionísio, mas o jogador finalizou cruzado e desperdiçou grande oportunidade.

O Atlético de Alagoinhas continuou em bom momento na partida, mas acabou sofrendo o gol. Nno Paraíba recebeu na direita e tentou o cruzamento para Vina. Mas o zagueiro Lidio chegou de carrinho e marcou contra a própria rede, aos 34. O Carcará ainda tentou o empate, com finalizações de Dionísio e Miller, mas Richard segurou as tentativas.