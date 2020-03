Atlético de Alagoinhas pede ajuda à CBF e FBF para pagar salários

Assim como todos os outros clubes do interior do estado, o Atlético de Alagoinhas já previa dificuldades para manter sua folha de pagamentos em dia com a paralisação do Campeonato Baiano devido à crise gerada pelo coronavírus em todo o mundo.

O Campeonato Baiano foi paralisado, assim como outros 25 torneios estaduais pelo Brasil. Sem jogos, não há renda de bilheteria e também existe a dificuldade de captar patrocinadores. O fluxo de caixa é comprometido. Por conta disso, o presidente do clube, Albino Leite, enviou um comunicado para a Federação Bahiana (FBF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fazendo um pedido de socorro: o auxílio de um salário mínimo para os 37 funcionários que trabalham no clube.

A carta foi publicada na íntegra pelo Atlético em sua conta oficial do Instagram. O presidente do clube alega que o Carcará está cumprindo as recomendações dos órgãos de saúde e que optou por não rescindir o contrato de jogadores, comissão técnica e funcionários porque o clube está na Série D e tem esperança de ver a situação resolvida.

"Tendo em vista esta possibilidade e entendendo que todos esses profissionais possuem famílias e precisam prover seu sustento, solicitamos a vossa senhoria que interceda perante a CBF, solicitando um valor de, ao menos um salário mínimo, para cada atleta, comissão e demais funcionários, para que estes possam também superar esse período de crise, já que o Clube não dispõe de recursos financeiros próprios para fazê-lo", pediu o dirigente.

Albino Leite é presidente do Atlético de Alagoinhas (Foto: Divulgação/Atlético de Alagoinhas)

A nota informa que o quadro de empregados pelo clube é formato por 27 jogadores, 6 membros de comissão técnica e outros 4 funcionários administrativos.

Os problemas financeiros já foram responsáveis por adiar o aniversário de 50 anos que o clube preparava para o próximo dia 2 de abril. O Atlético fez uma postagem informando que as comemorações serão adiadas em nome da saúde.

Confira a carta na íntegra:

"Em virtude desta situação que se alastrou pelo mundo, devido a disseminação do CORONAVIRUS, ao qual ainda não se tem perspectiva de cura, e com a determinação acertada da FBF de suspender o Campeonato Estadual, nós do Alagoinhas Atlético Clube, segundo as orientações do Ministério da Saúde e zelando pelos nossos profissionais, a fim de conter o avanço da Covid-19, suspendemos (não rescindimos) temporariamente todos os contratos (jogadores, comissão técnica e demais funcionários) pois temos a esperança, já que estamos na Série D, que provavelmente teremos uma posição de retomada das atividades, pela FBF e CBF, no período de noventa dias.

Tendo em vista esta possibilidade e entendendo que todos esses profissionais possuem famílias e precisam prover seu sustento, solicitamos a vossa senhoria que interceda perante a CBF, solicitando um valor de, ao menos um salário mínimo, para cada atleta, comissão e demais funcionários, para que estes possam também superar esse período de crise, já que o Clube não dispõe de recursos financeiros próprios para fazê-lo.

Nosso quantitativo atualmente é:

Jogadores: 27

Comissão Técnica: 6

Funcionários Administrativos: 4

Total: 37

Esperamos que a CBF se sensibilize e possa nos ajudar neste momento, pois precisamos manter os atletas para a Série D ou, até mesmo, uma possível retomada para finalização do Campeonato Estadual.

Aguardamos ansiosamente vosso posicionamento.

Atenciosamente,

Albino Leite

Presidente do Alagoinhas Atlético Clube"

*com supervisão do editor Herbem Gramacho