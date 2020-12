Atlético de Alagoinhas perde e está fora da Copa do Nordeste 2021

A chance do estado da Bahia ter três times na próxima edição da Copa do Nordeste não existe mais. O Atlético de Alagoinhas perdeu o jogo de volta da seletiva por 3x0 para o Botafogo-PB, na noite de terça-feira (22), em João Pessoa, e foi eliminado pelo time paraibano, que se classificou para a fase de grupos.

Os gols no estádio Almeidão foram marcados por Marcelo Xavier, Vitinho e Ramon. Como o jogo de ida terminou 1x1, em Alagoinhas, o Botafogo-PB avançou. Com isso, Bahia e Vitória serão os únicos representantes do estado na competição. Veja os gols da partida:

GOLS DO BELO ????



Fique com os gols de Marcelo Xavier, Vitinho e Ramon que garantiram a vaga do Maior da Paraiba na Copa do Nordeste de 2021.



Vá até o canal da TV BELO no link https://t.co/oeZ2g2Dd80 e confira os bastidores da vitória de ontem.



É O BELO NA LAMPIONS!! pic.twitter.com/vkBggoHLRX — Botafogo-PB (@BotafogoPB) December 23, 2020

O Botafogo-PB se junta ao Treze como dupla da Paraíba no Nordestão. Além dos baianos e paraibanos citados, já estão confirmados na fase de grupos: Confiança, CRB, Salgueiro, Sport, ABC, Fortaleza, Ceará, 4 de Julho (do Piauí) e Sampaio Corrêa.

Três vagas ainda estão em aberto e serão definidos na seletiva. Nesta quarta-feira (23), o Altos venceu o Globo por 2x0 no Piauí e poderá perder o jogo de volta por um gol de diferença no Rio Grande do Norte, dia 30. Os outros dois confrontos serão iniciados em janeiro: Moto Club x CSA e Itabaiana x Santa Cruz.