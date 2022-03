Atlético de Alagoinhas se classifica às quartas do Nordestão

A Bahia vai ter o seu representante na segunda fase da Copa do Nordeste. Enquanto o Bahia lamenta a queda precoce na primeira fase do torneio regional, o Atlético de Alagoinhas vibra com a classificação inédita às quartas de final.

Na primeira vez em que disputa a competição, o Carcará fez bonito. A confirmação da vaga nas quartas veio no empate por 0x0 com o Sousa, na tarde deste sábado (19), no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

O time baiano chegou aos 11 pontos e ficou com a quarta colocação do grupo A do torneio. O adversário na próxima fase será o Fortaleza, que ficou em primeiro. O duelo vai ser disputado nesta terça-feira (2), em jogo único, no Castelão, na capital cearense.

Vale destacar que além da vaga nas quartas de final, o Atlético de Alagoinhas também é um dos semifinalistas do Campeonato Baiano.