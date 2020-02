Atlético de Alagoinhas vence o Jacobina e vira líder do Baiano

O novo líder do Campeonato Baiano é o Atlético de Alagoinhas. O time do interior venceu o Jacobina no último domingo (2) por 2x0, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, e chegou a oito pontos. Após quatro rodadas, o Carcará passou à frente do Bahia, que ficou no empate contra o Jacuipense, pelo número de gols marcados e do Vitória pelo saldo de gols.

O experiente Magno Alves não marcou dessa vez. O lateral direito Paulinho anotou o primeiro gol e o atacante Jacson saiu do banco para fechar o placar. Os dois gols saíram no segundo tempo.

Curiosamente, foi a primeira vitória do Atlético diante do seu torcedor. No Carneirão, o time havia empatado contra o Fluminense de Feira (2x2) e o Vitória da Conquista (0x0). O único triunfo havia sido como visitante, diante do Doce Mel (2x1), na segunda rodada.

Se por um lado o Atlético comemora a boa fase, o Jacobina vive o extremo oposto. O time assumiu a lanterna do Baianão, com apenas um ponto ganho. É a mesma pontuação e também o mesmo saldo negativo de quatro gols do Doce Mel, que completa a rodada na partida de quarta-feira (5) contra a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O resultado deixa o Atlético com moral elevada para a estreia na Copa do Brasil, também quarta-feira, às 20h30, contra o Botafogo-PB. É jogo único, e o time baiano atuará em casa e com a necessidade de vencer para avançar de fase. Em caso de empate ou derrota, o clube paraibano se classifica.

Clássico de Feira

Em outro jogo realizado do estadual, Fluminense e Bahia de Feira empataram no clássico feirense disputado no Joia da Princesa. O jogo terminou 1x1. O Touro do Sertão saiu na frente, com Marcelo Nicácio aproveitando cruzamento da direita e abrindo o placar de cabeça, aos 26 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia de Feira chegou ao empate com gol de Deon logo aos 2 minutos. Ambos são artilheiros do Campeonato Baiano, com três gols cada, empatados com Eron, do Vitória.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times. O Fluminense segue invicto, porém fora do G4, em quinto lugar, após uma vitória e três empates - os quatro primeiros se classificam para a semifinal. Já o Bahia de Feira, apesar de ter interrompido a sequência de duas derrotas, chegou a quatro pontos e ficou na sexta colocação, podendo cair para sétimo após o duelo entre Juazeirense e Doce Mel, no complemento da rodada.

O Tremendão tem um compromisso importante no meio da semana: recebe o Luverdense, às 20h30 da quarta-feira (5), na Arena Cajueiro, pela Copa do Brasil. Só a vitória serve.