Atlético de Madrid derrota Betis fora e entra no G4 do Espanhol

O Atlético de Madrid derrotou neste domingo (22) o Betis fora de casa, no estádio Benito Villamarin, em Sevilha, por 2 a 1, e voltou a integrar o grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Espanhol. O time da capital chegou ao terceiro jogo consecutivo sem derrota e subiu para o quarto lugar, com 32 pontos.

A equipe madrilenha busca deslanchar no torneio para brigar com Barcelona e Real Madrid pela liderança. O Betis é o 13.º colocado, com 23 pontos.

A vitória foi construída no segundo tempo. O primeiro gol saiu a partir de um vacilo na zaga do lateral Alex Moreno. Ele foi desarmado na zaga por Correa, que driblou o goleiro e abriu o marcador aos 13 minutos.

Aos 39, Correa voltou a aparecer, desta vez com uma assistência precisa. O argentino fez boa jogada pela direita e cruzou para Morata finalizar de letra e marcar um golaço. Bartra descontou nos acréscimos para os donos da casa.

Quem subiu na tabela de classificação foi a Real Sociedad, que, no jogo mais emocionante da rodada, superou o Osasuna (11.º) fora de casa por 4 a 3. O time de San Sebastian é o quinto colocado, com 31 pontos, e segue forte na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O triunfo parecia que seria conquistado com mais facilidade depois do primeiro tempo arrasador da Real Sociedad, que abriu 3 a 0 em 28 minutos de jogo - gols de Oyarzabal, Portu e Odegaard. Aridane Hernandez descontou para o Osasuna no minuto final da etapa inicial.

No segundo tempo, Ávila fez o segundo aos três minutos e recolocou os mandantes no páreo. No entanto, Roncaglia foi expulso pouco tempo depois e prejudicou o Osasuna na busca pela virada, que foi sepultada com o quarto gol dos visitantes, anotado por Isak. No final, Ávila voltou a balançar as redes, mas já era tarde.

No duelo entre os dois piores times da competição, o Leganés, 19 º e penúltimo colocado, levou a melhor sobre o lanterna Espanyol, ao vencer por 2 a 0 em casa. Braithwaite e En-Nesyri fizeram os gols do time madrilenho, que soma 13 pontos, três a mais que o rival catalão afundado no 20.º e último lugar.