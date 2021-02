Atlético de Madrid empata em 2x2 com o Celta de Vigo no Espanhol

O Atlético de Madrid perdeu um pouco da "gordura" que tem de vantagem para Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol, ao só empatar, nesta segunda-feira (8), com o Celta, no Estádio Metropolitano, na capital espanhola. Com o resultado, o time de Diego Simeone chegou aos 51 pontos, contra 43 de Real e Barça, que ainda atuaram uma vez mais na competição (21 a 20).

Apesar de muita disputa pela bola, as duas equipes produziram poucos lances de perigo. Em um deles, Hugo Mallo fez um belo cruzamento para Santi Mina, no meio da zaga do Atlético Madrid, cabecear com estilo para abrir o placar.

O empate do Atlético veio ainda no primeiro tempo e na mesma moeda. Marcos Llorente cruzou da direita e o uruguaio Luis Suárez se esticou todo para empatar a partida. Em lance semelhante, mas pelo lado esquerdo, o brasileiro Renan Lodi foi lançado na esquerda e cruzou rasteiro para Suárez, mais uma vez de carrinho, virar o jogo.

Quando tudo levava a crer em mais uma vitória do Atlético, Augusto Solari invadiu pela ponta direita e cruzou Facundo Ferreyra, repetir Suárez, e também se espichar todo para garantir a igualdade para a equipe visitante, aos 44 minutos.

Nesta terça-feira (9), o Campeonato Espanhol tem um jogo programado, com o Real Madrid e Getafe, em Madri, no Estádio Alfredo Di Stéfano.