Atlético de Madrid surpreende e vence o Liverpool na Champions

Copero y peleador. O Atlético de Madrid contrariou os prognósticos e fez valer o seu mando de campo para vencer o Liverpool por 1x0 nesta terça-feira (18) no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.O gol decisivo foi marcado por Saúl, no primeiro tempo, e dá aos colchoneros a vantagem de empatar no jogo de volta, que acontece na Inglaterra no dia 11 de março.

O jogo marcou o encontro de duas equipes que vivem momentos completamente opostos na temporada. Enquanto o Liverpool é líder absoluto do Campeonato Inglês com 25 pontos a mais que o vice-colocado Manchester City, venceu a última Liga dos Campeões e é o atual campeão do mundo, o Atlético entrou em campo com o retrospecto de duas vitórias e quatro derrotas nos últimos sete jogos - sendo duas contra o Real Madrid e uma contra o modesto Cultural Leonesa, da terceira divisão, que culminou em eliminação da Copa do Rei.

Talvez esse retrospecto ruim tenha motivado a linda festa da torcida rojiblanca desde os arredores do Wanda Metropolitano. Uma pressão gigantesca para tirar o favoritismo dos Reds e impulsiona o time espanhol para uma vitória que parecia improvável. Funcionou.

Logo aos 4 minutos Saúl aproveitou uma confusão na área e tirou de Alisson para abrir o placar. Tradicionalmente, o verde é a cor da esperança. No Wanda Metropolitano, o sentimento é tingido de vermelho e branco.

Intervalo entre Atlético de Madrid vs Liverpool. Atlético de Madrid vem ganhando por 1 a 0, Gol de Saúl. pic.twitter.com/26EQiK5f6Y — Gols da Rodada (@GolsFute) February 18, 2020

Os comandados de Simeone fizeram um primeiro tempo impecável. O Liverpool conseguiu chutar apenas três vezes a gol, o menor número do time de Jürgen Klopp desde sua chegada à Inglaterra, em 2015. Isso mostra o quão consistente foram os primeiros 45 minutos do Atlético, que ficou muito perto de ampliar o placar com Morata. Ele recebeu na esquerda, quase perdeu o ângulo mas deu um corte seco em Alexander-Arnold antes de chutar e esbarrar em boa defesa de Alisson.

Segundo tempo

Logo no intervalo, Klopp mandou Origi a campo para substituir Mané. Vice-artilheiro do clube na temporada com 16 gols, o senegalês não fez uma boa partida e ainda levou cartão amarelo.

O Liverpool cresceu em volume de jogo, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol de Oblak. Por sua vez, Diego Simeone sacou o apagado Lemar e colocou Marcos Llorente para povoar o meio-campo e apostar ainda mais nos contra-ataques. A proposta funcionou e o Atlético foi mais perigoso e só não ampliou porque Morata insistiu em perder gols.

Aos 20 minutos, ele recebeu um lindo cruzamento rasteiro de Renan Lodi e simplesmente tropeçou sozinho na bola, dentro da área. O Liverpool respondeu com Henderson, aproveitando cruzamento.

O Liverpool seguiu em cima pressionando o Atlético de Madrid no campo de ataque, mas o domínio inglês não surtiu efeito e os Reds amargaram a derrota e vão ter que reverter o resultado em casa se quiserem avançar às quartas do torneio.

Ficha Técnica

Liga dos Campeões | Oitavas de final | Jogo de ida

Atlético de Madrid 1x0 Liverpool

Local: Estádio Wanda Metropolitano

Data: 18 de fevereiro de 2020, terça-feira, às 17h;

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe e Renan Lodi; Thomas, Saúl, Koke e Lemar (Llorente); Ángel Correa (Diego Costa) e Morata (Vitolo). Técnico: Diego Simeone

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Djik e Robertson; Fabinho, Henderson (Milner) e Wijnaldum; Salah (Oxlade-Chamberlain), Mané (Origi) e Roberto Firmino. Técnico: Jürgen Klopp

Gols: Saúl, aos 4 do 1ºT (Atlético de Madrd)

Árbitro: Szymon Marciniak

Cartões amarelos: Ángel Correa (Atlético de Madrid); Joe Gomez e Mané (Liverpool)

*com supervisão do editor Herbem Gramacho