Atlético e Jacuipense ficam no empate no primeiro jogo da decisão do Baianão

A disputa pelo título de campeão baiano segue aberta. No primeiro confronto da decisão, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense fizeram um jogo emocionante no estádio Carneirão, em Alagoinhas, mas ficaram no empate por 1x1, na tarde deste domingo (3).

Em um primeiro tempo que quase tudo, o Carcará chegou a perder um pênalti, mas abriu o placar no finalzinho, em chute forte de Miller. O empate do Jacupa - que ficou com um jogador a menos ainda na primeira etapa -, saiu no segundo tempo, quando Jerry mandou contra o próprio gol.

A grande decisão será disputada no próximo domingo (10), no estádio Valfredão, em Riachão de Jacuipe, com mando de campo do Jacuipense. Quem vencer fica com a taça. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

MOVIMENTADO

Como era esperado, o duelo começou pegado no Carneirão, com muitas disputas no meio-campo. O Jacuipense foi o primeiro a levar perigo, em falta direta cobrada por Danilo Rios que Fábio Lima fez a defesa.

O Jacupa parecia não sentir a pressão que a torcida fazia nas arquibancadas. Aos 14 minutos, o Leão do Sisal roubou a bola no meio-campo e William Kaefer deu belo passe para Robinho. O atacante saiu de cara com gol, mas Fábio Lima fez grande defesa e evitou o primeiro gol.

Do outro lado, o Atlético tentava explorar os lados do campo para chegar ao ataque. O Carcará, no entanto, errava muitos passes e não conseguia criar grandes chances.

Aos 18 minutos o jogo foi paralisado depois que o zagueiro Bremer e o volante Leandro Sobral, ambos do Atlético de Alagoinhas, se chocaram. A ambulância precisou entrar em campo, mas os dois atletas ficaram bem e voltaram para o duelo.

Depois da pausa, o Atlético passou a se fazer mais presente no campo de ataque. Aos 23 minutos, o Carcará puxou o contra-ataque e Dionísio invadiu a área em velocidade. Na hora da finalização, o volante foi derrubado por Danilo Rios e o árbitro marcou pênalti. Danilo Rios ainda recebeu o cartão vermelho direito e foi expulso.

Aos 26 minutos, Miller bateu o pênalti no canto, mas o goleiro Mota fez a defesa. No rebote, Thiaguinho mandou para fora. No lance seguinte, o Jacuipense quase abriu o placar depois de descer em velocidade, mas Railan parou em Fábio Lima.

Antes do fim do primeiro o jogo passou por um novo susto. O zagueiro Iran, do Atlético, ficou caído no gramado após dividida. A ambulância entrou em campo outra vez, mas o defensor foi atendido pelo médico do Carcará e voltou para a partida.

Quando o primeiro tempo parecia terminar sem gols, o Atlético de Alagoinhas surpreendeu. Aos 48 minutos, Jerry cruzou na área, a defesa do Jacuipense tentou afastar e Miller pegou o rebote e mandou chute forte para vencer o goleiro Mota e abrir o placar no Carneirão.









TUDO IGUAL

Com um jogador a menos e o prejuízo no placar, o Jacuipense voltou do intervalo com o atacante Jeferson no lugar do volante Flávio. Mas foi o Atlético que começou dominando. Bremer, de cabeça, quase anotou o segundo gol do Carcará com apenas um minuto.

Enquanto o Atlético pressionava, o Jacuipense esperava o erro do Carcará para tentar sair em contra-ataque. Nas poucas oportunidades que teve, o Leão do Sisal não conseguiu ter sucesso. A solução então foi mudar a estratégia e apostar na bola parada.

Aos 21 minutos, Edy cobrou falta na área, o atacante Jerry tentou cortar e mandou contra o patrimônio, deixando tudo igual no Caneirão.

Sem a vantagem no placar, o Atlético voltou a se lançar ao ataque. Logo depois do gol sofrido, Iran teve a chance de ouro para balançar as redes, mas embaixo da trave, tocou de cabeça para fora.

Aos 37 minutos, Gabriel Esteves recebeu livre na pequena área e tentou de cabeça, mas o goleiro Mota operou um milagre e fez a defesa. Aos 46 minutos o Atlético também teve um jogador expulso quando Edson recebeu o cartão vermelho após cometer falta.

Já na reta final, tanto Atlético quanto Jacuipense tentaram exercer pressão no ataque, mas o tempo foi passando, a rede não foi mais balançada e o confronto terminou mesmo empatado por 1x1.

FICHA TÉCNICA



Atlético 1x1 Jacuipense - Campeonato Baiano (final - jogo de ida)

Atlético: Fábio Lima, Paulinho (Edson), Iran Bremer e Matheus Leal (Caetano); Leandro Sobral (Emerson), Lucas, Dionísio (Gabriel Esteves) e Miller; Jerry (Rael) e Thiaguinho. Técnico: Agnaldo Liz.

Jacuipense: Mota; Railan, Wesley, Cabral e Evandro; William Kaefer (Fábio Bahia), Flávio (Jeferson), Danilo Rios, Ruan Levine (Isaías) e Robinho (Edy); Welder (Newton). Técnico: Rodrigo Chagas.

Local: estádio Carneirão (Alagoinhas)

Cartão amarelo: William Kaefer, Edy (Jacuipense); Dionísio (Atlético)

Cartão vermelho: Danilo Rios (Jacuipense) e Edson (Atlético)

Gols: Miller, aos 48 minutos do 1º tempo, Jerry (contra), aos 21 minutos do 2º tempo

Público: 11.540 torcedores

Renda: R$ 251.735,00

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Tarso Bregalda Gussen e Luanderson Lima dos Santos.

VAR: Diego Pombo Lopez