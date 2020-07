Atlético goleia Juazeirense e encaminha vaga na final do Baiano

O Atlético de Alagoinhas colocou um pé na final do Campeonato Baiano ao golear a Juazeirense por 4x1, nesta quarta-feira (29), na abertura da fase semifinal. Detalhe: de virada e no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, no Norte do estado.

O resultado deixa o Carcará em situação muito confortável para o jogo de volta, que será disputado domingo (2), às 16h, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. O Atlético se classifica mesmo se perder por dois gols de diferença em casa. Se a Juazeirense vencer por três gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

A Juazeirense saiu na frente e deu a impressão de que manteria a força do seu mando de campo, onde não perdia desde 2018. Aos 28 minutos, Saulo se atrapalhou ao cortar um cruzamento e acabou fazendo gol contra.

Mal houve tempo para comemorar. Aos 33, o Atlético já empatava com um golaço do veterano Magno Alves, que emendou de primeira o cruzamento da direita e botou na rede. Piscou, o Carcará virou. Dois minutos depois, Edilson subiu mais que a defesa e cabeceou para fazer 2x1.

No segundo tempo, apesar de precisar pressionar o adversário para chegar ao empate, foi o time treinado por Agnaldo Liz, ex-Vitória, que ampliou a diferença com dois gols nos minutos finais. Lucas, de fora da área aos 37 minutos, e depois Dedeco, aos 44, transformaram o placar em goleada. O Carcará segue 100% nas três partidas realizadas após a retomada do futebol.